Počeo sastanak Dodika, Trišić Babić i Orbana

Izvor:
ATV
31.01.2026
16:50
Komentari:4
U Budimpešti je počeo sastanak premijera Mađarske Viktora Orbana sa v.d. predsjednika Republike Srpske Anom Trišić Babić i predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom.
U delegaciji Srpske su, osim Dodika i Trišić Babić, i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir te savjetnik predsjednika Srpske Marko Romić.
Podsjećamo, delegacija Srpske je prošle sedmice boravila u Izraelu gdje se sastala s premijerom Benjaminom Netanjahuom.
Takođe, Dodik je najavio i da početkom naredne sedmice putuje u Ameriku gdje će prisustvovati molitvenom doručku, a da će u SAD danas otputovati srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Republika Srpska
6 h4
Republika Srpska
6 h0
Republika Srpska
7 h0
Republika Srpska
7 h4
Najnovije
Najčitanije
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Trenutno na programu