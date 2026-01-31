Logo
Počeo sastanak Dodika, Trišić Babić i Orbana

ATV

31.01.2026

16:50

4
Делегација Српске на састанку с Орбаном
Foto: ATV

U Budimpešti je počeo sastanak premijera Mađarske Viktora Orbana sa v.d. predsjednika Republike Srpske Anom Trišić Babić i predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom.

U delegaciji Srpske su, osim Dodika i Trišić Babić, i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir te savjetnik predsjednika Srpske Marko Romić.

Podsjećamo, delegacija Srpske je prošle sedmice boravila u Izraelu gdje se sastala s premijerom Benjaminom Netanjahuom.

Takođe, Dodik je najavio i da početkom naredne sedmice putuje u Ameriku gdje će prisustvovati molitvenom doručku, a da će u SAD danas otputovati srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Milorad Dodik

Viktor Orban

Ana Trišić Babić

