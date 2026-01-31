Albanci pustili stoku: Oskrnavljeno srpsko groblje

Srpsko groblje u selu Gojbulja, nadomak Vučitrna, oskrnavljeno je, pošto su Albanci na groblje pustili stoku.

Životinje su, u potrazi za hranom, izgazile svježe humke, oborile cvijeće i srpske zastave, prenosi TV Most.

Mještani kažu da ovo nije prvi put da se skrnave grobovi Srba sahranjenih na ovom groblju.

Na seoskom groblju u Gojbulji nalazi se i crkva Svete Petke koja datira iz prve polovine 18. vijeka.

Crkva je pretrpjela velika oštećenja 1999. godine, kada je oskrnavljena i zapaljena, a u proteklih 27 godina više puta je opljačkana.

U selu Gojbulja, gdje su većina stanovništva Albaci, živi i pedesetak srpskih porodica.

U opštini Vučitrn prije sukoba 1999. godine živjelo je oko 8.000 Srba, a većina od njih je bila prinuđena da napusti svoje domove nakon 1999. godine.