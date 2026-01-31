Logo
Objavljeni konačni rezultati vanrednih izbora

31.01.2026

13:26

Избори на Косову
Foto: Tanjug/AP/Visar Kryeziu

Centralna izborna komisija u Prištini objavila je danas, nakon što je završeno ponovljeno prebrojavanje glasova, konačne rezultate vanrednih izbora za skupštinu privremenih institucija održanih 28. decembra, ali nije potvrdila izbor devet poslanika Srpske liste (SL), jer su dva člana CIK-a iz Samoopredjeljenja glasali protiv.

Član CIK-a iz Samoopredjeljenja Sami Kurteši rekao je, prije nego što je objavljivanje rezultata stavljeno na glasanje, da će glasati protiv objavljivanja rezultata za Srpsku listu i njene kandidate pojedinačno, a protiv je glasao i drugi član CIK-a iz Samoopredjeljenja Aljban Krasnići, prenosi Ekonomija onlajn.

Predsjednik CIK-a Krešnik Radonjići i još dva člana glasali su za potvrđivanje rtezultata Srpske liste, dok su ostali članovi bili uzdržani.

Radonjići je najavio da subjekti i kandidati imaju pravo da podnesu žalbu u roku od 48 sati, do 11 časova u ponedjeljak.

Prema rezultatima koje je objavio predsjednik CIK-a Krešni Radonjići, poslije ponovljenog preborjavanja glasova, nema promjena u broju mandata koje su osvojile stranke. Najviše glasova osvojio je Pokret samoopredjeljenje i to 51,10 odsto, odnosno 57 mandata, na drugom mjestu je Demokratska partija Kosova koja je osvojila 20,19 odsto glasova ili 22 mjesta u skupštini, a na trećem Demokratski savez Kosova sa 13,24 odsto glasova ili 15 mandata.

Alijansa za budućnost Kosova osvojila je 5,50 odsto glasova, odnosno šest mandata.

Prema podacima objavljenim na sajtu CIK-a, kada je riječ o 10 mandata predviđenih za srpsku zajednicu, za Srpsku listu je glasalo 4,49 odsto, odnosno 42.759 birača i ona je osvojila devet mandata, dok je za stranku Za slobodu, pravdu i opstanak glasalo 0,51 odsto ili 4.862 birača i ta stranka je osvojila jedan mandat. Ostalih 10 mandata od 120 u skupštini privremenih prištinskih institucija pripalo je predstavnicima ostalih nevećinskih zajednica.

Srpska lista je odnijela ubjedljivu pobjedu u srpskim sredinama, a podaci CIK-a pokazuju da je Stranka za slobodu, pravdu i opstanak dobila znatan broj glasova glasova u albanskim sredinama, pa je tako u Prizrenu dobila 344, a u Đakovici 51 glas. Konačni rezultati su objavljeni nakon ponovljenog prebrojavanja glasova na svih 2.557 biračkih mjesta na KiM.

Ponovljenim prebrojavanjem utvrđene su razlike u broju glasova koje su osvojili kandidati za poslenike u najvećim strankama Albanaca, a najveća odstupanja su kod Demokartske partije Kosova. Zbog sumnje da su učestvovali u falsifikovanju rezultata glasanja, u Prizrenu je za 28 osoba određen pritvor od 30 dana, a u Mališevu za 15 osoba.

Kosovo i Metohija

Priština

izbori

