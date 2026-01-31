Zlatno mlijeko pravi se brzo, a čuva srce, čisti jetru i jača imunitet

Zlatno mlijeko ima samo nekoliko sastojaka, a žuto-zlatnu boju daje začin kurkuma. Vjeruje se da je ovaj napitak odličan za jačanje imuniteta, ali i pomaže kod mnogih drugih tegoba.

Šta treba da znate:

Vjeruje se da je ovaj napitak odličan za jačanje imuniteta.

Priprema zlatnog mlijeka je zaista kratka i jednostavna.

Njegove brojne prednosti mogu se pripisati kurkumi.

U Indiji se zlatno mlijeko koristi kao lek za razne bolesti.

Ako se uzima u prevelikim količinama, može izazvati probleme.

Ovo mlijeko se u Indiji pije vijekovima, a koristi se za liječenje probavnih tegoba, kao i gripa i prehlade.

Kako se pravi zlatno mlijeko?

Priprema zlatnog mlijeka je zaista kratka i jednostavna. Neophodno je zagrijati kravlje ili bilo koje drugo mlijeko i dodati mu druge začine. Sve izmiješati, sačekati da proključa, pa smanjiti vatru i dinstati smjesu još desetak minuta. Kada osjetite miris začina, piće je spremno.

Najbolje je prvo procijediti u šolju i sačekati da se malo ohladi. Zlatno mlijeko se može čuvati u frižideru do pet dana.

Tačni sastojci i mjere:

125 ml mlijeka,

kašika kurkume,

pola kašičice đumbira u prahu,

pola kašičice cimeta,

malo bibera

kašičica meda

Zašto je zlatno mlijeko dobro?

Postoji nekoliko razloga zašto se ovo mlijeko koristi od davnina u različitim kulturama. Njegove brojne prednosti mogu se pripisati kurkumi, koja ima snažan antioksidativni efekat. Takođe sadrži proteine, magnezijum, kalijum i kalcijum, a evo i nekih od najvažnijih prednosti zlatnog mlijeka:

1. Smanjuje upale i bolove u zglobovima

Svi sastojci pića imaju snažan antiinflamatorni efekat. Oni takođe mogu smanjiti bol u zglobovima uzrokovan stanjima kao što su osteoartritis i reumatoidni artritis.

2. Poboljšava raspoloženje

Zbog kurkumina, glavnog sastojka kurkume, zlatno mlijeko može poboljšati raspoloženje i smanjiti simptome depresije. Pored toga, kurkumin poboljšava pamćenje, a kada se uzima u velikim količinama može smanjiti rizik od demencije ili Alchajmerove bolesti.

3. Ima antibakterijska, antivirusna i antifungalna svojstva

U Indiji se zlatno mlijeko koristi kao lek za razne bolesti, prehladu ili grip. Takođe je poznato da jača imunitet. Za to je zaslužna i kurkuma, kao i cimet koji sprečava razvoj bakterija, kao i đumbir koji se takođe koristi za razne infekcije.

4. Dobro je za varenje

Đumbir utiče na varenje stimulišući ga na rad, a kurkuma pozitivno utiče i na varenje.

5. Smanjuje visok krvni pritisak

Zbog cimeta i đumbira, zlatno mlijeko može da utiče na snižavanje krvnog pritiska. Takođe smanjuje rizik od srčanog udara.

6. Poboljšava zdravlje kostiju

Mlijeko sadrži kalcijum i vitamin D, za koje se zna da pozitivno utiču na razvoj i zdravlje kostiju.

Međutim, iako ovi sastojci zaista imaju dobar efekat na tijelo, potrebno je uraditi dodatna istraživanja kako bi se ove prednosti potkrijepile dokazima.

Da li zlatno mlijeko ima neželjene efekte?

Ako se uzima u prevelikim količinama, zlatno mlijeko može izazvati probleme sa crijevima, bolove u stomaku ili grčeve. Ovo se dešava zbog konzumiranja previše kurkume, posebno kurkumina. Međutim, ako se popije jedna šolja mlijeka dnevno, čovjek neće imati problema.

Dakle, zlatno mlijeko se u Indiji uzima od davnina, a koristi se za razne bolesti, ali i za jačanje imuniteta i kostiju. Priprema je jednostavna i sa nekoliko sastojaka svako može da je napravi kod kuće. Iako ima brojne prednosti, važno je ne pretjerati sa dnevnim dozama kako biste izbjegli probleme sa varenjem, prenosi Krstarica.