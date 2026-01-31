Pčelinji otrov liječi neke od najtežih bolesti

Pčelinji otrov, poznat i kao apitoksin, već vijekovima se koristi u tradicionalnoj medicini zbog svojih potencijalno ljekovitih svojstava. U kontrolisanim uslovima, pčelinji otrov se primjenjuje kod određenih reumatskih i neuroloških oboljenja.

Branko Končar, pčelar iz Prijedora, koji godinama pomaže ljudima u liječenju raznih bolesti pčelinjim ubodom, kaže za Prva TV da pčelinji otrov najmoćniji lijek na planeti.

Društvo Upaljen alarm: Epidemija prijeti tinejdžerima

Njemu je 2003. god srednji prst na desnoj ruci zahvatio artritis, poslije čega se stanje iskomplikovao, poslije čega je riješio da se izloži ubodima pčela. Danas, njegov prst je sasvim u funkciji.

Končar je poslije toga pristupio istraživanju pčelinjeg otrova i došao do nevjerovatnih otkrića da pčelinji otrov liječi širok spektar oboljenja poput reumatskih tegoba, zatim giht i išijalgiju.

"Podjednako je uspješan kod liječenja kardiovaskularnog sistema, proširenih vena i problema sa dubokom venskom trombozom. Otrov ima široj spektar dejstva, oko 2000 bolesti se mogu sanirati pčelinjim otrovom i voskom", dodao je Končar.

Profesor dr Momčilo Matić, nutricionista, kaže za Prva TV kaže da je apiterapoja nezamjenjiva metoda u liječenju raznih bolesti, i da supstance iz žaoke imaju velikog uspjeha u liječenju, ali, dodaje, treba paziti da li postoji alergija na ubod pčele i pčelnjih proizvoda kod pacijenta.

Svijet Orban: Mađarska Vlada neće popustiti zahtjevima Brisela i Kijeva

"Med je jedan od najboljih pčelinjih proizvoda, koji može da se stavi samo u mlak čaj i dodaje da je potreban dodatni oprez", upozorava nutricionista.