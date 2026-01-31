Prešao u suprotnu traku, pa se zakucao u kamion

Izvor:
Telegraf
31.01.2026
09:23
Komentari:0
U saobraćajnoj nezgodi koja se sinoć dogodila u Zaječaru, blizu Lubničke raskrsnice, povrijeđena je jedna osoba.
Oko 20:30 došlo je do sudara putničkog vozila „pasat“ zaječarskih registracija i teretnog vozila beogradskih registracionih oznaka, a ovom prilikom povrijeđen je vozač automobila.
Zdravlje
Otišao da zamijeni plombu na zubu, pa završio na aparatima: Ovako je sve pošlo po zlu
Prema nepotvrđenim informacijama, vozač putničkog vozila prešao je u suprotnu traku i direktno se sudario sa kamionom.
Saobraćaj u ovom dijelu grada bio je u prekidu dok je trajao uviđaj.
Društvo
14 h0
Kultura
15 h0
Republika Srpska
15 h3
Svijet
15 h0
Hronika
1 d0
Hronika
1 d0
Hronika
1 d0
Hronika
1 d0
Najnovije
Najčitanije
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Trenutno na programu