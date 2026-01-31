Logo
Prešao u suprotnu traku, pa se zakucao u kamion

Izvor:

Telegraf

31.01.2026

09:23

Komentari:

0
Прешао у супротну траку, па се закуцао у камион
Foto: Tanjug

U saobraćajnoj nezgodi koja se sinoć dogodila u Zaječaru, blizu Lubničke raskrsnice, povrijeđena je jedna osoba.

Oko 20:30 došlo je do sudara putničkog vozila „pasat“ zaječarskih registracija i teretnog vozila beogradskih registracionih oznaka, a ovom prilikom povrijeđen je vozač automobila.

Зубар

Zdravlje

Otišao da zamijeni plombu na zubu, pa završio na aparatima: Ovako je sve pošlo po zlu

Prema nepotvrđenim informacijama, vozač putničkog vozila prešao je u suprotnu traku i direktno se sudario sa kamionom.

Saobraćaj u ovom dijelu grada bio je u prekidu dok je trajao uviđaj.

Saobraćajna nesreća

Zaječar

