Prešao u suprotnu traku, pa se zakucao u kamion

U saobraćajnoj nezgodi koja se sinoć dogodila u Zaječaru, blizu Lubničke raskrsnice, povrijeđena je jedna osoba.

Oko 20:30 došlo je do sudara putničkog vozila „pasat“ zaječarskih registracija i teretnog vozila beogradskih registracionih oznaka, a ovom prilikom povrijeđen je vozač automobila.

Zdravlje Otišao da zamijeni plombu na zubu, pa završio na aparatima: Ovako je sve pošlo po zlu

Prema nepotvrđenim informacijama, vozač putničkog vozila prešao je u suprotnu traku i direktno se sudario sa kamionom.

Saobraćaj u ovom dijelu grada bio je u prekidu dok je trajao uviđaj.