Predstavljao se kao humanitarac, pa opelješio stariji bračni par

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su M. K. (66) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teška krađa.

Osumnjičeni je, predstavljajući se da je iz udruženja koje se bavi prikupljanjem humanitarne pomoći za oboljelu djecu, iz stana starijeg bračnog para u Zemunu, ukrao veću sumu novca, saopštio je MUP.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, prenose Novosti.