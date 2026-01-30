Logo
Large banner

Predstavljao se kao humanitarac, pa opelješio stariji bračni par

30.01.2026

17:26

Komentari:

0
Представљао се као хуманитарац, па опељешио старији брачни пар
Foto: Pexels

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su M. K. (66) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teška krađa.

Osumnjičeni je, predstavljajući se da je iz udruženja koje se bavi prikupljanjem humanitarne pomoći za oboljelu djecu, iz stana starijeg bračnog para u Zemunu, ukrao veću sumu novca, saopštio je MUP.

bazen

Hronika

Bazen smrti usisao dječaka, obdukcija pokazala šokantne detalje

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, prenose Novosti.

Podijeli:

Tagovi:

pljačka

prevara

Humanitarna akcija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Базен смрти усисао дјечака, обдукција показала шокантне детаље

Hronika

Bazen smrti usisao dječaka, obdukcija pokazala šokantne detalje

1 d

0
Затресла се Србија: Земљотрес се осјетио недалеко од овог града

Srbija

Zatresla se Srbija: Zemljotres se osjetio nedaleko od ovog grada

1 d

0
Дел Потро позвао Ђоковића усред интервјуа

Tenis

Đoković dobio poziv usred intervjua: Brate, veliki si

1 d

0
Велика прогноза до марта: Прекида се циркулација

Svijet

Velika prognoza do marta: Prekida se cirkulacija

1 d

1

Više iz rubrike

Базен смрти усисао дјечака, обдукција показала шокантне детаље

Hronika

Bazen smrti usisao dječaka, obdukcija pokazala šokantne detalje

1 d

0
Мужу пререзала врат док је лежао на тросједу: Александри Мирковић одређен притвор

Hronika

Mužu prerezala vrat dok je ležao na trosjedu: Aleksandri Mirković određen pritvor

1 d

0
Sprovođenje Irnesa Hubijara, osumnjičenog za pokušaj ubistva Koste Pandurevića

Hronika

Predložen pritvor osumnjičenom za pokušaj ubistva Koste Pandurevića

1 d

0
Бањалучанину одређен притвор због покушаја убиства пред пекаром

Hronika

Banjalučaninu određen pritvor zbog pokušaja ubistva pred pekarom

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner