Predložen pritvor osumnjičenom za pokušaj ubistva Koste Pandurevića

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora Irnesu Hubijaru iz Sarajeva, osumnjičenom za pokušaj ubistva Koste Pandurevića.

Pokušaj ubistva se dogodio 27. decembra prošle godine kada je maskirani napadač iz pištolja pucao prema Pandureviću, ali ga nije pogodio.

Kako je saopštilo OJT Istočno Sarajevo osumnjičeni je oko 21.55 časova u mjestu Miljevići na parkingu zabavnog centra ”Sanilend” drugog pokušao lišiti života, svjestan zabranjenosti svog djela i htijući njegovo izvršenje.

”Obučen u tamnu garderobu osumnjičeni je sa crnom kapom na glavi pješke došao do parkinga ”Sanilenda”, te je prišao Pandureviću koji se nalazio sa vozačeve strane parkiranog ”audija A6”. Potom je podigao ruku u kojoj je držao pištolj nepoznate marke i kalibra i prema Pandureviću ispalio najmanje jedan metak”, navodi se u saopštenju.

Hronika Irnes Hubijar uhapšen zbog pokušaja ubistva Koste Pandurevića!

Dodaju da je pritvor predložen zbog opasnosti da će boravkom na slobodi osumnjičeni imati priliku i uticati na svjedoke, te uništiti, sakriti, izmijeniti dokaze ili tragove važne za krivični postupak. Takođe i zbog bojazni da će boravkom na slobodi ponoviti ili dovršiti pokušano krivično djelo, ali i zbog takozvanog uznemirenja javnosti.