Banjalučaninu određen pritvor zbog pokušaja ubistva pred pekarom

Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Sergeju Unčaninu (25) iz Banjaluke, osumnjičenom za pokušaj teškog ubistva M.D. i K.D. ispred pekare u centru grada.

Osim za pokušaj teškog ubistva Unčanin je osumnjičen i za nedozvoljeno nošenje i posjedovanje oružja.

”Prema ovom rješenju suda pritvor može trajati do 27. februara”, saopštio je Okružni sud.

Pritvor je određen zbog bojazni da će boravkom na slobodi osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo.

Podsjetimo, Unčaninu se na teret stavlja da je 27. januara 2026. godine oko 00.30 časova u Gajevoj ulici nakon verbalnog i fizičkog sukoba sa oštećenim M.D. i K.D. ispalio više hitaca prema njima. Srećom nije ih pogodio, a nakon pucnjave Unčanin je pretučen zbog čega mu je ukazana pomoć u UKC Republike Srpske.