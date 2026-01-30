Logo
Large banner

Banjalučaninu određen pritvor zbog pokušaja ubistva pred pekarom

30.01.2026

13:16

Komentari:

0
Бањалучанину одређен притвор због покушаја убиства пред пекаром

Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Sergeju Unčaninu (25) iz Banjaluke, osumnjičenom za pokušaj teškog ubistva M.D. i K.D. ispred pekare u centru grada.

Osim za pokušaj teškog ubistva Unčanin je osumnjičen i za nedozvoljeno nošenje i posjedovanje oružja.

”Prema ovom rješenju suda pritvor može trajati do 27. februara”, saopštio je Okružni sud.

Pritvor je određen zbog bojazni da će boravkom na slobodi osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo.

Podsjetimo, Unčaninu se na teret stavlja da je 27. januara 2026. godine oko 00.30 časova u Gajevoj ulici nakon verbalnog i fizičkog sukoba sa oštećenim M.D. i K.D. ispalio više hitaca prema njima. Srećom nije ih pogodio, a nakon pucnjave Unčanin je pretučen zbog čega mu je ukazana pomoć u UKC Republike Srpske.

Podijeli:

Tagovi:

pokušaj ubistva

Sergej Unčanin

Jednomjesečni pritvor

Okružni sud Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Након свадбе летвама и бибером спрејом напали породицу: Требињцима потврђена оптужница

Hronika

Nakon svadbe letvama i biberom sprejom napali porodicu: Trebinjcima potvrđena optužnica

1 d

0
Ћело и Дада наводили дјевојке из БиХ на проституцију у Њемачкој и Аустрији

Hronika

Ćelo i Dada navodili djevojke iz BiH na prostituciju u Njemačkoj i Austriji

1 d

0
Александар Остојић

Hronika

Ubistvo Slađane Milošević bez epiloga

2 d

0
Товар прасића страдао у удесу

Hronika

Tovar prasića stradao u udesu

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner