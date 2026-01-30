Logo
Ćelo i Dada navodili djevojke iz BiH na prostituciju u Njemačkoj i Austriji

ATV

ATV

30.01.2026

11:58

Ћело и Дада наводили дјевојке из БиХ на проституцију у Њемачкој и Аустрији

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Aldina Kahrimana (47) zvanog Ćelo i Dajane Nikolić (39) zvane Dada kojom se terete za organizovanje međunarodnog lanca prostitucije, tako što su vrbovali djevojke iz BiH i Hrvatske za pružanje seksualnih usluga u Njemačkoj i Austriji.

Tužilaštvo BiH Kahrimanu i Nikolićevoj na teret stavlja da su počinili krivična djela organizovani kriminal u vezi sa međunarodnim navođenjem na prostituciju.

”Optuženi se terete da su od januara 2015. do 4. novembra 2016. godine, u okviru grupe za organizovani kriminal, koju je organizovao Kahriman, a čiji je član, između ostalih, postala i Nikolić. Sporazumno i zajednički su podsticali i navodili više žena, državljanki BiH i Hrvatske, na pružanje seksualnih usluga za novac u drugim državama”, saopštio je Sud BiH.

Prema optužnici Kahriman je organizovao odlazak djevojaka u Njemačku ili Austriju, njihov doček i smještaj u hotele i prevoz u više gradova. Nikolićeva je bila zadužena za kreiranje i vođenje profila tih djevojaka na internet-stranici za oglašavanje seksualnih usluga, komunikaciju sa potencijalnim klijentima, dogovaranje termina, vrste, trajanja i cijene seksualnih usluga, kao vođenja evidencije.

”Dio ostvarene zarade djevojke su lično predavale Kahrimanu ili slale Western Unionom na njegovo ime ili na ime drugih lica po njegovom nalogu, na koji način je ostvario imovinsku korist u iznosu od 87.353 KM, a Nikolićeva i ostali članovi grupe u neutvrđenom iznosu”, navodi se u optužnici.

prostitucija

organizovani kriminal

Optužnica

Potvrđena optužnica

Sud BiH

Tužilaštvo BiH

