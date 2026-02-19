Penjaroja: Moramo bolje ako hoćemo trofej

Košarkaši Partizana posljednji su polufinalisti Kupa Radivoja Koraća nakon što su poslije produžetka savladali FMP rezultatom 95:90.

Bilo je napeto do samog kraja, rekao je nakon meča Aleksej Pokuševski, jedan od boljih u ekipi Partizana u ovom meču.

“FMP je igrao dobru utakmicu, namučili su nas. Bilo je napeto do samog kraja. Mi nismo igrali dobro, pogotovo u drugoj i trećoj četvrtini. Treba sa se odmorimo i spremimo za sutra. Neće biti lako, ali moramo da damo sve od sebe za finale”, izjavio je Aleksej Pokuševski.

Trener crno-bijelih Đoan Penjaroja smatra da njegova ekipa nije bila konstantna.

“Čestitke igračima, borili su se tokom cijele utakmice, kao i FMP. Nismo bili konstantni, dozvolili smo im da odu na 11 poena razlike. Igrali su sa dosta samopouzdanja i pogađali trojke. Ipak, uspjeli smo da se vratimo. Jasno je da moramo da igramo bolje ukoliko želimo da osvojimo trofej”, rekao je trener Partizana Đoan Penjaroja.

Partizan će sutra od 20 i 30 igraće protiv Mege za plasman u finale.