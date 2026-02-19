Logo
Trener Klipersa progovorio o Bogdanoviću: Neću ga tek tako ubaciti u igru

Izvor:

Agencije

19.02.2026

14:55

Тренер Клиперса проговорио о Богдановићу: Нећу га тек тако убацити у игру
Foto: Tanjug / AP / Julio Cortez

Sezona u dresu Los Anđeles Klipersa za Bogdana Bogdanovića protiče u talasima. Zbog problema sa povredama kapiten Srbije još nije uspio da uhvati kontinuitet niti da se izbori za ustaljenu minutažu u rotaciji.

U javnosti su se pojavile priče o navodnom zahlađenju odnosa sa trenerom Tajronom Luom, ali je iskusni stručnjak takve spekulacije praktično demantovao pohvalama na račun srpskog beka.

"Dobro je imati ga uz tim, zbog energije koju donosi i zbog toga kakav je kao igrač i kao osoba. Lijepo je što je ponovo sa ekipom", rekao je Lu poslije treninga LA Klipersa.

Govorio je i o komunikaciji koju ima sa Bogdanovićem i njegovoj ulozi u timu.

"Važno je da bude u dobrom ritmu i da nastavi da radi. Kada dođe njegovo vrijeme, reći ću mu. Neću ga tek tako ubaciti u igru. Ako se ukaže prilika, znaće. Za sada gledamo rotaciju i važno je da ostane spreman", poručio je trener Klipersa.

Od početka sezone Bogdanović je nastupio na 17 utakmica. U prosjeku bilježi 7,6 poena, uz 2,8 skokova i 2,6 asistencija po susretu, dok čeka veću šansu da pokaže puni doprinos timu.

