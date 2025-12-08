Bogdanović progovorio o odlasku Željka Obradovića

Bogdan Bogdanović, kapiten reprezentacije Srbije i jedna od najvećih figura domaće košarke, prvi put se oglasio o dešavanjima u Partizanu.

Zvijezda LA Klipersa osvrnula se na temu koja je i dalje u centru pažnje – odlazak Željka Obradovića iz Partizana.

Bogdanović nije skrivao koliko ga je vijest pogodila.

"Bilo je veliko iznenađenje za mene. Ali, Željko je iskusan čovjek i vjerujem u njegovu odluku, da je napravio najbolju odluku u datom trenutku – ne samo za sebe, nego i za tim. On je mnogo emotivno povezan za Partizan. Veoma sam tužan što je donio tu odluku, ali je on veoma iskusan i sigurno zna zašto je to uradio. Tužan sam što ga više neću vidjeti kraj klupe kako završava sezonu. Ali, to je što je", rekao je Bogdanović.

Govoreći o tome kako tim reaguje kada ode trener takvog formata, dodao je:

"Kad trener donese tu odluku, uvijek postoji reakcija, tako da ćemo vidjeti… Pogotovo kada neko kao Željko ode. On kao trener preuzima mnogo krivice i pritiska na sebe. Sada je pritisak na igračima – više nema Željka. Iz mog iskustva takva situacija može da donese dobro. Nadam se da će biti dobro za Partizan".

Bogdanović je opisao i kolika je Obradovićeva povezanost sa klubom.

"Partizan je njegova prva ljubav. Čak i kada smo bili u Feneru, uvijek smo pričali o Partizanu. On voli igru i kada god priča sa igračima, uvijek želi da vidi i njihovu ljubav prema košarci. To ga čini uspješnim", zaključio je Bogdanović za Evroligu.

(b92)