Mis Jamajke koja je pala sa bine u kritičnom stanju, oglasili se organizatori

Organizacija Mis univerzuma objavila je detaljno saopštenje o teškom incidentu u kojem je mis Jamajke, doktorica Gabriel Henri, teško povrijeđena nakon pada sa bine tokom takmičenja 19. novembra.
U saopštenju za javnost, objavljenom u ime organizacije i porodice Henri, pojašnjena je situacija te su pruženi dodatni detalji o njenom trenutnom zdravstvenom stanju.
''Doktorica Henri pretrpjela je ozbiljan pad kroz otvor na bini, što je rezultiralo intrakranijalnim krvarenjem uz gubitak svijesti, prelomom, posjekotinama na licu i drugim značajnim povredama'', stoji u najnovijoj izjavi objavljenoj u 8. decembra.
''Odmah je primljena na intenzivnu njegu u Bangkoku, gdje je ostala u kritičnom stanju pod stalnim neurološkim nadzorom", dodaju.
Prema njihovim navodima, ona bi se trebala vratiti kući na Jamajku u narednim danima, a pritom će je pratiti kompletan medicinski tim te će biti prebačena direktno u bolnicu radi nastavka liječenja i oporavka, prenosi Dnevnik.hr.
U objavi stoji i da je organizator izbora pokrio sve njene bolničke, medicinske i rehabilitacijske troškove tokom boravka na liječenju na Tajlandu.
Takođe, finansiraju i smještaj i troškove života za njenu majku i sestru tokom njihova boravka na Tajlandu.
''Od trenutka kada se incident dogodio, Organizacija Miss Universe stajala je uz Gabriel i njenu porodicu kao da je njihova vlastita, preuzimajući punu i trenutnu odgovornost bez oklijevanja'', navodi se u saopštenju.
