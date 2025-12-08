Učiteljica postala zvijezda filmova za odrasle: Muž se ne ljuti

Kortni Tilia je bila učiteljica specijalnog obrazovanja u Arizoni. Radila je s djecom koja su imala različite poteškoće u razvoju i obrazovanju, a u tom je poslu provela nekoliko godina. Iako je voljela rad s djecom, otvoreno je govorila da se osjećala neisupnjeno, pod stresom i potplaćeno, što je česta priča među učiteljima u SAD-u.

Odlučila je da napusti prosvjetu i zbog svog izgleda završila je u porno industriji. Tu je prvenstveno objavljivala svoje provokativne fotografije, a nedavno je osvanuo njen prvi porno uradak sa čovjekom koji nije njen muž. Za vrlo kratko vrijeme zaradila je 19.000 dolara.

Kortni Tilia

Do prošlog mjeseca je govorila za „The Post“ da nije spremna da se bavi prljavim stvarima sa muškarcima pred kamerama, iako su je obožavaoci molili za to.

Na račun snimka postala je ponovo popularna u svijetu Onlifansa gdje je njena popularnost polako opadala nakon što su mediji prestali da pišu o njoj.

Njen muž, koji je takođe profesor, poručio je da se ne ljuti zbog njenih odnosa sa drugim muškarcima, a često je i sam akter njenih intimnih snimaka.