Đina Džinović zbog ovoga obrisala društvene mreže

Informer

08.12.2025

19:48

Ђина Џиновић због овога обрисала друштвене мреже
Foto: Youtube screenshot/ IDJTV™

Ćerka Harisa Džinovića i Meline Galić, Đina Džinović ponovo je nestala sa mreža i deaktivirala svoj Instagram nalog.

Nakon seks skandala koji je pratio Harisovu i Melininu ćerku, ona je ponovo odlučila da se povuče sa mreža i deaktivira svoj Instagram nalog.

Ona je otputovala kod majke Meline Galić u Monaku, objavljivala je fotografije na kojima se vidi kako uživa, ali joj se od tada gubi svaki trag.

Ovo nije prvi put da je Harisova nasljednica odlučila da se povuče sa mreža gdje je svakodnevno dijelila fotografije i video-snimke, ali i pozirala u provokativnom izdanju.

Ostaje da se isprati da li je njen potez trajan ili će se uskoro ponovo vratiti na ovu društvenu platformu.

(informer)

