Logo
Large banner

Objavljeni jezivi snimci razornog zemljotresa u Japanu

08.12.2025

19:28

Komentari:

0
Објављени језиви снимци разорног земљотреса у Јапану

Nakon snažnog zemljotresa jačine 7,6 stepena Rihterove skale koji se u ponedjeljak, 8. decembra, dogodio u blizinu obale Japana, uslijedila su još dva jača potresa prema podacima Japanske meteorološke agencije.

Petaestak minuta poslije zemljotresa od 7,6 stepeni, registrovan je potres jačine 5,6 stepeni, a nakon desetak minuta i jedan nešto slabiji od 3,6 stepeni.

Zvanično je izdato upozorenje na cunami Hokaido, Aomori i Ivate, s napomenom da su mogući talasi do visine od tri metra, prenosi Tanjug.

Do prvog potresa je došlo na oko 84 kilometra udaljenosti od mjesta Hačinohe u sjeveroistočnom regionu Hokaido.

Epicentar potresa bio je na dubini od 50 kilometara.

Drugi jak zemljotres zabilježen je na istom mjestu, na dubini od 40 kilometsra.

U snažnom zemljotresu povrijeđene su tri osobe, jedna u prefekturi Aomori kada je došlo do urušavanja puta i dvije osobe u Hokaidu usljed padova, saopštila je lokalna vlada.

Najmanje 2.700 domaćinstava ostalo je bez električne energije u prefekturi Aomori, gdje je došlo i do izbijanja dva požara, prenosi Kjodo.

Podijeli:

Tagovi:

Zemljotres

Japan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Zastava Japana

Svijet

Japan: Naređena evakuacija 90.000 ljudi

1 h

0
Снажан земљотрес погодио Јапан, издато упозорење!

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Japan, izdato upozorenje!

4 h

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Svijet

Tursku pogodio zemljotres

8 h

0
Камчатку погодио земљотрес јачине 6.0 степени

Svijet

Kamčatku pogodio zemljotres jačine 6.0 stepeni

12 h

0

Više iz rubrike

Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Mađarska i Turska osuđuju napade na energetske rute

29 min

0
Путин: Москва ће ојачати Организацију споразума о колективној безбједности

Svijet

Putin: Moskva će ojačati Organizaciju sporazuma o kolektivnoj bezbjednosti

44 min

0
Савјет ЕУ усвојио уредбу о враћању нелегалних миграната

Svijet

Savjet EU usvojio uredbu o vraćanju nelegalnih migranata

54 min

0
Орбан: Нећемо прихватити мигранте, а нећемо ни плаћати за мигранте других земаља

Svijet

Orban: Nećemo prihvatiti migrante, a nećemo ni plaćati za migrante drugih zemalja

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

40

Vještačka inteligencija vratila legendu u mladost: Znate li o kome je riječ?

19

38

Klunijev najnoviji film stigao na Netfliks, da li ste ga pogledali?

19

28

Objavljeni jezivi snimci razornog zemljotresa u Japanu

19

26

Nastavljene konsultacije o budžetu

19

22

Krnjić spriječio usvajanje pravilnika za novi GP Gradiška

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner