Objavljeni jezivi snimci razornog zemljotresa u Japanu

Nakon snažnog zemljotresa jačine 7,6 stepena Rihterove skale koji se u ponedjeljak, 8. decembra, dogodio u blizinu obale Japana, uslijedila su još dva jača potresa prema podacima Japanske meteorološke agencije.
Petaestak minuta poslije zemljotresa od 7,6 stepeni, registrovan je potres jačine 5,6 stepeni, a nakon desetak minuta i jedan nešto slabiji od 3,6 stepeni.
A powerful earthquake hits Japan. pic.twitter.com/Gqfis4Fw2x— Being Political (@BeingPolitical1) December 8, 2025
Zvanično je izdato upozorenje na cunami Hokaido, Aomori i Ivate, s napomenom da su mogući talasi do visine od tri metra, prenosi Tanjug.
Do prvog potresa je došlo na oko 84 kilometra udaljenosti od mjesta Hačinohe u sjeveroistočnom regionu Hokaido.
Developing : A massive magnitude 7.6 earthquake struck off the coast of Japan Monday, triggering a tsunami alert for waves up to 10 feet.— Mukund Shahi (@Mukundshahi73) December 8, 2025
Last year's video when the 7.1 magnitude earthquake hit Japan. #Japan #Earthquake #TsunamiAlert #JapanTsunami #TsunamiWarning #Tsunami pic.twitter.com/Bu8wpJpwGr
Epicentar potresa bio je na dubini od 50 kilometara.
Drugi jak zemljotres zabilježen je na istom mjestu, na dubini od 40 kilometsra.
Terrifying shaking as a magnitude 7.6 earthquake rocks Aomori, Japan.#Japan #Earthquake #TsunamiAlert #Emergency #NorthernJapan #Alert #Breaking pic.twitter.com/d83qg2EZRi— Europe Cognizant (@EuropeCognizant) December 8, 2025
U snažnom zemljotresu povrijeđene su tri osobe, jedna u prefekturi Aomori kada je došlo do urušavanja puta i dvije osobe u Hokaidu usljed padova, saopštila je lokalna vlada.
Najmanje 2.700 domaćinstava ostalo je bez električne energije u prefekturi Aomori, gdje je došlo i do izbijanja dva požara, prenosi Kjodo.
