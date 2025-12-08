Sijarto: Mađarska i Turska osuđuju napade na energetske rute

Izvor:
Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto saopštio je da Mađarska i Turska osuđuju napade na rute za snabdijevanje energentima.
"Zajedno sa Turskom pozivamo na okončanje rata u Ukrajini putem pregovora i osuđujemo napade na rute snabdijevanja energentima, bilo da su usmjereni na naftovode u Rusiji ili tankere u Crnom moru", saopštio je Sijarto na "Iksu".
On je dodao da je ovo rezultat prvog sastanka Zajedničkog konsultativnog mehanizma Turske i Mađarske u Istanbulu.
"Turska je pouzdan i pravedan tranzitni partner. Ove godine, oko osam milijardi metara kubnih gasa stići će do Mađarske kroz gasovod 'Turski tok'", naveo je Sijarto.
