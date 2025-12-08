Logo
Sijarto: Mađarska i Turska osuđuju napade na energetske rute

Izvor:

SRNA

08.12.2025

19:18

Foto: Tanjug/AP

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto saopštio je da Mađarska i Turska osuđuju napade na rute za snabdijevanje energentima.

"Zajedno sa Turskom pozivamo na okončanje rata u Ukrajini putem pregovora i osuđujemo napade na rute snabdijevanja energentima, bilo da su usmjereni na naftovode u Rusiji ili tankere u Crnom moru", saopštio je Sijarto na "Iksu".

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Nećemo prihvatiti migrante, a nećemo ni plaćati za migrante drugih zemalja

On je dodao da je ovo rezultat prvog sastanka Zajedničkog konsultativnog mehanizma Turske i Mađarske u Istanbulu.

"Turska je pouzdan i pravedan tranzitni partner. Ove godine, oko osam milijardi metara kubnih gasa stići će do Mađarske kroz gasovod 'Turski tok'", naveo je Sijarto.

