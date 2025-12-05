Logo
Sijarto: Kijev nastavlja da krši ljudska prava Ukrajinaca

05.12.2025

15:47

Ukrajinske vlasti nastavljaju da sprovode prinudnu mobilizaciju, čime otvoreno krše ljudska prava Ukrajinaca, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

On je podsjetio na slučaj Jozefa Sebestijena, Mađara iz Ukrajine, za kojeg su ukrajinske vlasti tvrdile da je preminuo u 46. godini zbog duge bolesti, a ne zbog brutalnog tretmana kojem je bio izložen nakon što je odvezen u ukrajinsku kancelariju za regrutovanje.

- Ukrajinske vlasti tvrdile su da je vojnik Jozef Sebastijen preminuo zbog bolesti, a ne zbog brutalnog tretmana, te su zatvorile slučaj zbog nedostatka dokaza - rekao je Sijarto.

On je naglasio da je svijet upoznat s tim da vlasti Ukrajine tjeraju stanovnike da se pridruže vojsci i idu na front, prenio je TASS.

Sijarto je istakao da se u izvještaju komesara za ljudska prava u Savjetu Evrope Majkla O`Flajertija mogu pronaći dokazi o brutalnosti predstavnika ukrajinskih nadležnih organa prilikom prinudne mobilizacije.

- Nažalost, etnički Mađar takođe je bio žrtva nasilne kampanje regrutovanja. Ukrajinski zvaničnici sada pokušavaju da to negiraju, ali je realnost potpuno drugačija od njihovih laži - zaključio je Sijarto.

