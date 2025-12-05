Logo
Putin i Modi potpisali paket sporazuma: Gradiće zajedničke fabrike za proizvodnju lijeka protiv raka

Tanjug

05.12.2025

11:28

0
Путин и Моди потписали пакет споразума: Градиће заједничке фабрике за производњу лијека против рака
Foto: Tanjug/AP

Predsjednik Rusije Vladimir Putin ocijenio je razgovore sa premijerom Indije Narendrom Modijem kao "uspješne" i istakao da je potpisan značajan paket međuvladinih, međuresornih i korporativnih sporazuma usmjerenih na jačanje ekonomske saradnje Rusije i Indije.

Najavljeno je da će u Kaluškoj oblasti biti izgrađena zajednička farmaceutska fabrika za proizvodnju lijekova protiv raka, dok će novi kanal "RT India" olakšati indijskoj publici pristup informacijama o Rusiji, prenijela je RIA novosti.Obim trgovine ove godine mogao bi da ostane na nivou iz 2024, ali dvije zemlje vjeruju da bi mogao da dostigne 100 milijardi dolara.

Udio poravnanja u nacionalnim valutama već iznosi 96 odsto.

Putin je ukazao da Rusija i Indija razmatraju saradnju u oblasti malih modularnih reaktora, plutajućih nuklearnih elektrana i primjene nuklearnih tehnologija u medicini.

Modi je istakao da su odnosi dvije zemlje "izdržali test vremena" i da se zasnivaju na povjerenju i međusobnom poštovanju.

On je naglasio da je Putin posljednjih 25 godina davao snažan doprinos jačanju strateškog partnerstva.

Војне вјежбе "Запад 2025" - Владимир Путин

Svijet

Putin: Povucite se, ili uzimamo silom

Naglasio je da je Putin "vješt rukovodilac" i zahvalio mu je na "neumornoj posvećenosti saradnji sa Indijom".

''To vješto rukovođenje doprinijelo je razvoju odnosa dvije zemlje. Odnosi dvije zemlje zasnovani su na uzajamnom poštovanju i povjerenju. Rusija i Indija jačaju saradnju i podižu je na novi nivo'', rekao je premijer Indije.

Naglasio je da je ojačana saradnja dvije zemlje na Arktiku, kao i da uskoro počinje rad na bezviznom režimu za turiste iz dvije države.

Владимир Путин-27112025

Svijet

Putin: Zapad manipuliše javnim mnjenjem

Dvije strane takođe su se usaglasile da uspostave program ekonomske saradnje do 2030. godine, nastave rad na projektu koridora Sjever-Jug, ojačaju saradnju u oblasti čiste energije i minerala i da povećaju akademsku razmjenu.

Modi je naveo da se Indija zalaže za dugoročno mirno rješenje ukrajinskog sukoba.

Putin i Modi obratiće se i na plenarnoj sjednici rusko-indijskog poslovnog foruma.

Vladimir Putin

Indija

