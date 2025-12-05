Putin i Modi potpisali paket sporazuma: Gradiće zajedničke fabrike za proizvodnju lijeka protiv raka

Predsjednik Rusije Vladimir Putin ocijenio je razgovore sa premijerom Indije Narendrom Modijem kao "uspješne" i istakao da je potpisan značajan paket međuvladinih, međuresornih i korporativnih sporazuma usmjerenih na jačanje ekonomske saradnje Rusije i Indije.

Najavljeno je da će u Kaluškoj oblasti biti izgrađena zajednička farmaceutska fabrika za proizvodnju lijekova protiv raka, dok će novi kanal "RT India" olakšati indijskoj publici pristup informacijama o Rusiji, prenijela je RIA novosti.Obim trgovine ove godine mogao bi da ostane na nivou iz 2024, ali dvije zemlje vjeruju da bi mogao da dostigne 100 milijardi dolara.

Udio poravnanja u nacionalnim valutama već iznosi 96 odsto.

Putin je ukazao da Rusija i Indija razmatraju saradnju u oblasti malih modularnih reaktora, plutajućih nuklearnih elektrana i primjene nuklearnih tehnologija u medicini.

Modi je istakao da su odnosi dvije zemlje "izdržali test vremena" i da se zasnivaju na povjerenju i međusobnom poštovanju.

On je naglasio da je Putin posljednjih 25 godina davao snažan doprinos jačanju strateškog partnerstva.

Naglasio je da je Putin "vješt rukovodilac" i zahvalio mu je na "neumornoj posvećenosti saradnji sa Indijom".

''To vješto rukovođenje doprinijelo je razvoju odnosa dvije zemlje. Odnosi dvije zemlje zasnovani su na uzajamnom poštovanju i povjerenju. Rusija i Indija jačaju saradnju i podižu je na novi nivo'', rekao je premijer Indije.

Naglasio je da je ojačana saradnja dvije zemlje na Arktiku, kao i da uskoro počinje rad na bezviznom režimu za turiste iz dvije države.

Dvije strane takođe su se usaglasile da uspostave program ekonomske saradnje do 2030. godine, nastave rad na projektu koridora Sjever-Jug, ojačaju saradnju u oblasti čiste energije i minerala i da povećaju akademsku razmjenu.

Modi je naveo da se Indija zalaže za dugoročno mirno rješenje ukrajinskog sukoba.

Putin i Modi obratiće se i na plenarnoj sjednici rusko-indijskog poslovnog foruma.