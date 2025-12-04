Logo
Putin: Moskva insistira na ispunjenju obećanja Alijanse o neširenju na istok

Izvor:

SRNA

04.12.2025

21:00

Komentari:

0
Путин: Москва инсистира на испуњењу обећања Алијансе о неширењу на исток
Foto: Tanjug/AP/Sputnik/Kremlin/Alexander Kazakov

Rusija insistira na ispunjenju obećanja NATO-a da se neće širiti na istok, istakao je ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Ne tražimo ništa neobično ili neočekivano, grom iz vedra neba. Jednostavno zahtijevamo da se ispune obećanja koja su nam već data. Nisu izmišljena juče, data su Rusiji još 1990-ih. Nikakvo širenje NATO-a na istok - to je javno rečeno", naglasio je Putin u intervjuu za indijsku televiziju "Indija tudej".

Аутомобил

Region

Zbog jakog vjetra i snijega zabrane saobraćaja na pojedinim dionicama

Putin je podsjetio da je od tada došlo do više talasa širenja NATO-a, što je kulminiralo naporima da se Ukrajina uključi u taj savez.

"Ovo nam nikako ne odgovara i predstavlja ozbiljnu prijetnju Rusiji. Podsjetimo se da je NATO vojno-politički savez i da član 5 Vašingtonskog sporazuma – koji kaže da se oružani sukob sa jednom članicom NATO-a smatra sukobom sa svima – nije ukinut. Ovo je prijetnja za nas. Niko ne shvata ozbiljno naše bezbjednosne probleme", pojasnio je Putin.

Tagovi:

Vladimir Putin

Rusija

NATO

