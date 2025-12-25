Fudbaler preminuo zbog talismana

Izvor:
Utakmica između Les Gepiers du Lac i Amasipiri Never Give Up je odigrana proteklog vikenda u Nacionalnom tehničkom centru Ngaraga, kada se pomenuti fudbaler srušio, a potom i preminuo na putu ka bolnici.
Iako zvaničan uzrok smrti nije saopšten, spekuliše se da je došlo do gušenja. Kako navode tamošnji mediji, igrač je progutao novčić koji mu se nalazio u ustima iz sujevernih razloga, poslije čega su mu zakrčeni disajni putevi.
Iako se Aime u prošlosti branio od optužbi da vradžbine koristi u fudbalske svrhe, nesumnjivo je da one imaju veliki uticaj na fudbalsku kulturu u Burundiju.
"Radio Publique Afrikaine" je prenio da se nije radilo o običnom novčiću već tzv. gris-grisu. Riječ je o talismanu koji se koristi u obredne svrhe, prenosi B92.
Fudbalski savez Burundija je izrazio saučešće porodici, ali se na preostali dio nije osvrtao.
