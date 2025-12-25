Poznata glumica pronađena mrtva u svojoj kući: Isplivali uznemirujući detalji

25.12.2025
11:37
Zvezda filma "Kralj lavova" Imani Dija Smit pronađena je mrtva u svom domu, policija je uhapsila njenog momka a u javnost su isplivali uznemirujući detalji.
Glumica Imani Dija Smit, poznata po ulozi mlade Nale u mjuziklu "Kralj lavova“, pronađena je mrtva u svojoj porodičnoj kući u Edisonu, u Nju Džerziju, 21. decembra.
Policajci su pronašli Imani Diju Smit sa teškim povredama, ona je u svom domu izbodena nožem. Zvaničnici su rekli su se glumica i osumnjičeni za njeno ubistvo poznavali.
Policija je u utorak, 23. decembra uhapsila dečka glumice Džordana D. Džekson-Smola (35).
On je optužen za ubistvo prvog stepena, ugrožavanje dobrobiti djeteta drugog stepena, nezakonito posjedovanje oružja i posjedovanje oružja u nezakonitu svrhu.
Nakon njene smrti porodica je objavila da je Smit iza sebe ostavila trogodišnjeg sina, kao i roditelje i braću.
U saopštenju se navodi da je Smit bila "živa, voljena i izuzetno talentovana osoba" i da je njena uloga u "Kralju lavova" odražavala radost i kreativnost koju je unosila u svoj rad.
Imani Dia Smith, former Broadway child actress best known for her role as Young Nala in Disney’s The Lion King, has sadly passed away at the age of 25. pic.twitter.com/GwtO1PEsoX— The DisInsider (@TheDisInsider) December 24, 2025
