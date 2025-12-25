Logo
Poznata glumica pronađena mrtva u svojoj kući: Isplivali uznemirujući detalji

25.12.2025

11:37

Позната глумица пронађена мртва у својој кући: Испливали узнемирујући детаљи
Foto: Printscreen/Youtube/USA News Plus

Zvezda filma "Kralj lavova" Imani Dija Smit pronađena je mrtva u svom domu, policija je uhapsila njenog momka a u javnost su isplivali uznemirujući detalji.

Glumica Imani Dija Smit, poznata po ulozi mlade Nale u mjuziklu "Kralj lavova“, pronađena je mrtva u svojoj porodičnoj kući u Edisonu, u Nju Džerziju, 21. decembra.

Policajci su pronašli Imani Diju Smit sa teškim povredama, ona je u svom domu izbodena nožem. Zvaničnici su rekli su se glumica i osumnjičeni za njeno ubistvo poznavali.

Policija je u utorak, 23. decembra uhapsila dečka glumice Džordana D. Džekson-Smola (35).

Horoskop

Zanimljivosti

Za tri znaka horoskopa dolazi smak svijeta krajem decembra

On je optužen za ubistvo prvog stepena, ugrožavanje dobrobiti djeteta drugog stepena, nezakonito posjedovanje oružja i posjedovanje oružja u nezakonitu svrhu.

Nakon njene smrti porodica je objavila da je Smit iza sebe ostavila trogodišnjeg sina, kao i roditelje i braću.

U saopštenju se navodi da je Smit bila "živa, voljena i izuzetno talentovana osoba" i da je njena uloga u "Kralju lavova" odražavala radost i kreativnost koju je unosila u svoj rad.

