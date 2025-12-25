Minić sa predstavnicima Udruženja hirurga: Srpska ima visok nivo zdravstvenih usluga

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se danas u Banjaluci sa predstavnicima Udruženja hirurga Republike Srpske i Udruženja endoskopskih hirurga Srbije.

Razgovarano je o stanju u zdravstvenom sektoru Republike Srpske, radu udruženja i o održavanju naprednog kursa laparoskopske kolorektalne hirurgije, koji se danas i sutra održava u Banjaluci. Na njemu će učestvovati medicinari iz svih zdravstvenih ustanova iz Republike Srpske.

Premijer Minić istakao je da Republika Srpska ima visok nivo zdravstvenih usluga, koje mogu da ispune sve zahtjeve građana. Pohvalio je održavanje dvodnevnog kursa na kojem će medicinski stručnjaci moći da razmijene iskustva u radu, te istakao da mu je posebno drago što su izabrali da se u Banjaluci održi prvi ovakav kurs.

Premijer Minić je rekao da će Udruženje hirurga imati podršku Vlade i resornog ministarstva.

Predsjednik Udruženja hirurga Republike Srpske Zoran Aleksić se zahvalio premijeru Miniću na prijemu, te je dodao da pacijenti u Republici Srpskoj imaju najsavremenije hirurške standarde koji mogu da se dobiju.

Predsjednik Udruženja endoskopskih hirurga Srbije Miljan Ćeranić rekao je da će na kursu učestvovati iskusni stručnjaci iz više oblasti i da će imati priliku da prenesu znanje i iskustvo.

Sastanku je prisustvovao ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić.