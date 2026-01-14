Logo
Evo koje namirnice treba izbjegavati tokom trudnoće

Agencije

14.01.2026

21:15

Ево које намирнице треба избјегавати током трудноће
Foto: pexels

Ishrana tokom trudnoće ključna je za zdravlje majke i pravilan razvoj bebe. Pravilnim odabirom namirnica trudnica osigurava dovoljno energije, vitamina i minerala potrebnih za rast djeteta, ali i dobrobit sebe same.

Dok u prvim mjesecima potrebe za energijom rastu minimalno, u drugoj polovini trudnoće preporučuje se povećanje unosa za oko 300 kalorija dnevno, što može biti jedan bogat obrok, poput muslija s jogurtom i voćem ili sendviča sa sirom.

Dobijanje na težini u ovom periodu je normalno i potrebno, jer osim bebe, rastu i posteljica, plodna voda i grudi. Optimalna tjelesna težina prije i tokom trudnoće pomaže smanjiti rizik od komplikacija.

Preporučuje se svakodnevno konzumiranje svježeg voća i povrća, cjelovitih žitarica, mliječnih proizvoda te umjerene količine mesa i ribe. Ove namirnice obezbjeđuju vitamine i minerale važne za razvoj bebinog mozga, kostiju i krvi. Doručak bi trebao biti hranjiv i bogat energijom, primjerice kaša s voćem, musli s jogurtom ili integralni hljeb sa sirom i povrćem.

Tokom trudnoće treba izbjegavati sirovu ili nedovoljno pečenu hranu, nepasterizirane mliječne proizvode, gotove salate iz trgovina i, naravno, alkohol. Zdrava ishrana u trudnoći znači pametan odabir namirnica koje podržavaju rast bebe i dobrobit majke, bez stroge dijete.

trudnoća

Komentari (0)
