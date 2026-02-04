Logo
Snažno nevrijeme pogodilo Split: Naglo se podigao nivo mora

04.02.2026

22:20

Foto: Printscreen/Dalmatinski portal

Snažno nevrijeme pogodilo je Split. Duva olujni jugo, pala je velika kolčina kiše.

Zbog jakog vjetra došlo je i do značajnog podizanja nivoa mora, pa su pojedine obalne zone bile pod morem, piše Dalmacija Danas.

Na splitskoj Zenti more se prelivalo preko šetališta. Problema ima širom grada, metalna zaštitna ograda na Vukovarskoj ulici je popustila pod naletima vjetra nagnula se i srušila preko trotoara.

"Baš je jako udarilo, uz more je užasno, ne može čovjek ništa", rekao je jedan Splićanin.

U gradu je palo i jedno stablo. Nema previše intervencija, sve je ovo već viđeno. Ogromnih problema zbog nevremena imaju i u Omišu.

"Napadalo je kiše kao nikada do sad. Čitav grad pliva. Sve ulice su potopljene. Voda ulazi u kuće", kazao je jedan stanovnik Omiša.

(Telegraf)

Hrvatska

Split

