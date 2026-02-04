Oglasila se hrvatska voditeljka: Progovorila o spisku djevojaka iz Zagreba za Epstajna

U novoobjavljenim dokumentima o Džefriju Epstajnu, pored navoda da je preko prijatelja pokušavao da proda hrvatski vojni brod iz Pule, stoji i da mu je njegov bliski saradnik Boris Nikolić pomagao u pronalaženju djevojaka žrtve.

Naime, Nikolić je 2014. godine slao linkove ka hrvatskim modelima i modnim agencijama, uz sugestiju da "pogleda" ponudu iz Zagreba. U jednom od mejlova pominje se i voditeljka Mia Kovačić.

Ona se po objavljivanju ovakvih podataka oglasila i rekla da je iz medija saznala da se njeno ime spominje u mejlovima.

"Uopšte ne poznajem osobe uključene u taj slučaj niti sam znala da se moje ime dijeli ili komentariše u tuđoj privatnoj korespondenciji", poručila je Mia Kovačić, poznata hrvatska voditeljka.

Dodala je i da joj je žao što je niko nije kontaktirao prije objave u medijima.

"Na ovaj način nanosi mi se šteta, a ovakve objave ne mogu se smatrati izvještavanjem u javnom interesu i postupanjem medija u dobroj vjeri", zaključila je ona, prenosi Dnevnik.hr.

U mejlu pod naslovom "Prijateljica mog brata" od 20. januara 2014. godine, Nikolić Epstajn šalje link ka jednom članku uz poruku: "Zove se Mia Kovačić – model je iz Zagreba."

U drugom mejlu poslatom istog dana, šalje link ka stranici sa spiskom "najuspješnijih hrvatskih modela" i dodaje komentar: "Sve izgledaju vrlo hrvatski. Jan Luc sada otvara agenciju u Hrvatskoj."

Dvije hrvatske modne agencije u igri

Dan kasnije, 21. januara 2014. godine, u mejlu pod naslovom "U Zagrebu", Nikolić šalje još linkova — između ostalog i ka stranicama modnih agencija, i piše da je tek tada shvatio da ih ranije nije poslao: "Ovo su agencije ljudi koje poznajem u Zagrebu. Molim vas, javite mi ako vidite neke talente." Mejlu dodaje potpis "B".

Nikolić je u jednom od mejlova napisao Epstajn da "svi modeli izgledaju vrlo hrvatski".

Ne postoje mejlovi koji bi ukazivali na dalji tok ove prepiske, niti je poznato da li je neku od manekenki Epstajn odabrao. Treba naglasiti da samo pominjanje u objavljenim dokumentima iz Epstajnovih spisa ne znači nužno da je počinjeno bilo kakvo protivpravno djelo.

Karijera bez mrlje

Podsjetimo, Mia Kovačić rođena je 15. decembra 1982. godine. Iako je danas poznata kao televizijska voditeljka, njeno formalno obrazovanje nije bilo usmjereno prema novinarstvu. Studirala je i završila Arhitektonski fakultet, a kasnije se usavršavala i u području produkt dizajna i interijera.

Televizijsku karijeru, koja kako ističu hrvatski mediji, dvije decenije traje bez mrlje, započela je sredinom 2000-ih. Široj javnosti postala je poznata kroz kultnu emisiju "Red Carpet" na Novoj TV, a njena karijera doživljava vrhunac angažmanom u "IN magazinu", lajfstajl emisiji kojoj je zaštitno lice od samog početka.

Boris Nikolić je lekar i investitor iz Hrvatske, bivši savjetnik Fondacije Bila i Melinde Gejts i suosnivač investicijskog fonda za biotehnologiju. Njegovo ime se ranije pojavljivalo u Epstajnovim dokumentima, a on je odbacio ulogu zamenskog izvršitelja Epstajnove zaostavštine.