Glumio doktora, pa prevario baku: Ona mu dala 10.000 evra

Policija u Dubrovniku uhapsila je 58-godišnjeg državljanina Crne Gore zbog sumnje da je prevario 98-godišnju ženu iz Dubrovnika za 10.000 evra, lažno se predstavljajući kao ljekar.

Osumnjičeni je, kako se vjeruje, žrtvu uvjerio da je članu njene porodici potrebno hitno liječenje nakon teške nesreće, saopštila je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.

Region Ova zanimanja zlata vrijede, a mladi njima ne žele da se bave

Prema navodima policije, osumnjičeni je u petak, 23. januara, oko 15 sati nazvao 98-godišnjakinju na fiksni telefon. Predstavio se kao ljekar iz jedne dubrovačke zdravstvene ustanove i rekao joj da je član njene uže porodice doživio tešku nesreću i da je za hitno liječenje potrebno prikupiti novac.

Ne sumnjajući u istinitost navoda, žena je pristala predati sav novac koji je imala kod sebe, ukupno 10.000 evra. Slijedeći uputstva, novac je predala muškarcu koji je došao na njenu kućnu adresu. Tek kada je kasnije uspjela da stupi u kontakt s članom porodice, shvatila je da je prevarena i prijavila slučaj policiji.

Policija je sprovela kriminalističko istraživanje i brzo identifikovala osumnjičenog. Ustanovljeno je da je nakon počinjenja krivičnog djela napustio područje Hrvatske, zbog čega je za njim raspisana potraga.

Republika Srpska Minić sa delegacijom UK: Dijalogom domaćih političara rješavati otvorena pitanja

On je uhvaćen prekjuče na graničnom prelazu Gornji Brgat pri ulasku u zemlju. Nakon kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je uz krivičnu prijavu odveden u pritvor.

Iz policije napominju kako ovaj način prevare odgovara ranijim upozorenjima o porastu krivičnih djela u kojima se počinioci lažno predstavljaju kao lekari ili zdravstveni radnici. Žrtve su najčešće osobe starije životne dobi, koje se lažnim prikazivanjem vanrednih situacija navodi na hitnu predaju novca.

Društvo Porast vodostaja na većini hidroloških stanica

S obzirom na to da se druga osoba često nalazi u neposrednoj blizini stana potencijalne žrtve, policija ponovno poziva građane na pojačan oprez. Savjetuje im da budu sumnjičavi prema pozivima u kojima se traži novac, da ne postupaju prema uputstvima nepoznatih osoba, da pokušaju da stupe u direktan kontakt s članovima porodice te da o svakom sumnjivom pozivu odmah obavijeste policiju.