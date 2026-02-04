Ova 3 znaka će kad-tad iskopati svoj ćup zlata

Astrolozi kažu da su pojedini rođeni pod srećnom zvezdom i da su rođenjem „osuđeni“ na veliki uspjeh, novac i popularnost. I stvarno, kad malo bolje pogledate oko sebe, uvijek ima onih kojima se sve nekako namjesti.

Dok se mi ostali preznojavamo da spojimo kraj s krajem, njima kao da novac sam skače u džep. Nije to samo rad, ima tu nečeg što ne može da se objasni – kao da ih sudbina bukvalno vuče za rukav i ne dozvoljava im da propadnu.

Oni će svoj ćup zlata iskopati pa makar ga tražili na dnu mora, jer im je prosto tako zapisano. Pitanje je samo da li ste i vi jedan od tih srećnika koji uvijek nekako isplivaju na površinu, ili još uvek čekate da vas sreća pogleda onako kako zaslužujete.

Lav

Lav je jedini horoskopski znak kojim vlada Sunce. Prirodno, osobe rođene u ovom znaku vole da budu u centru pažnje i da zauzimaju važnu poziciju. Ovaj strastveni znak pun samopouzdanja predstavlja neotkrivenu zvezdu Zodijaka. Kad vidi raskoš, mogućnost da napravi dramu i da se o njemu priča, Lav ne propušta.

Budući da je Sunce planeta samoizražavanja, Lavovi su po prirodi vrlo kreativni i uživaju u pokazivanju talenta. Svijet slavnih prepun je Lavova među kojima su Madona, Dženifer Lopez, Demi Lovato. Bez obzira na profesiju koju odabere Lav je stvoren da bude primećen i poznat.

Vaga

Vaga predstavlja vazdušni znak kojim vlada Venera, romantična planeta umjetnosti i ljepote. Vaga je poznata kao najšarmantnija od svih znakova i kao vrlo društvena osoba. Ona vrlo lako ostvaruje konekciju sa ljudima i iznad svega sa pravim osobama, što joj može omogućiti da utemelji sebi put slave.

Zahvaljujući luksuznoj Veneri, koja nadgleda postupke Vage, ona uvijek deluje mnogo estetski privlačnije od drugih, pri čemu se lako izdvaja iz mase. Ne čudi činjenica da neke od najljepših žena sveta upravo svoju ljepotu duguju tome što su rođene u znaku Vage. Bela Hadid i Gven Stefani su samo neke od njih.

Strijelac

Strijelac je vatreni znak kojim vlada Jupiter, a on predstavlja planetu sreće i obilja. Budući da Strijelac ima Jupiterov blagoslov, sreća je uvek na strani Strijelca koji voli da se upušta u riskantne poteze. Strijelac koji je vođen strastima i neumoljivom žeđi za avanturama, vrlo lako može sebi da obezbijedi mjesto na listi slavnih, bez da uopšte i razmišlja o tome.

On jednostavno živi onako kako jedino i zna – buntovno, odvažno i neustrašivo, a ljudi to smatraju fascinantnim i vrednim pomena. Kristina Agilera, Britni Spirs i Majli Sajrus su samo neki od poznatih Strijelčeva koji su doživjeli veliki uspjeh i popularnost, prenosi Krstarica.