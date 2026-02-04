Višković i Ajgun o izgradnji auto-puta Beograd-Sarajevo

Vršilac dužnosti direktora "Autoputeva Republike Srpske" Radovan Višković razgovarao je danas sa generalnim konzulom Turske u Banjaluci Džanom Ajgunom o izgradnji auto-puta Beograd–Sarajevo–Beograd, čija je realizacija dogovorena krajem oktobra 2016. godine na Trilateralnom poslovnom forumu Turske, Srbije i BiH.

Višković je upoznao konzula o trenutnim aktivnostima, koje Republika Srpska sprovodi po ovom pitanju i to realizacijom strateškog nacionalonog projekta Republike Srpske, a to je izgradnja auto-puta Beograd–Banjaluka, koji je u poodmakloj fazi realizacije, saopšteno je iz "Autoputeva Republike Srpske".

"Konzul je potvrdio da postoji interes kod turskih kompanija i banaka za učešće u realizaciji projekta izgradnje onih dionica, koje još nisu ugovorene" istakao je Višković i dodao da je jedna od njih treća dionica panervropskog Koridora "Pet ce" kroz Republiku Srpsku, na pravcu od Doboja do Vukosavlja, dužine 35 kilometara.

Višković je dao punu podršku svim nastojanjima da se u što skorije vrijeme odredi trasa kroz distrikt, kako bi se pristupilo izgradnji auto-puta kroz Brčko.

"Ovo je od posebnog značaja za Republiku Srpsku, koja je već ušla u fazu realizacije projekta izgradnje dionica od Vukosavlja do Brčkog i od Bijeljine do Brčkog", istakao je Višković.

Višković je naglasio da je Ajgun rekao da postoji interes kod turskih partnera da aktivno učestvuju u realizaciji ovog projekta, koji bi u budućnosti bio povezan na auto-put Beograd–Požega–Kotroman i dalje do Višegrada.

Generalni konzul Turske u Banjaluci upoznao je Viškovića i o sadržaju nedavnih razgovora sa zvaničnicima Brčko distrikta po pitanju trase auto-puta Beograd– Sarajevo–Beograd, koja bi vodila kroz područje distrikta.

Na sastanku je bilo riječi i o projektu brzog puta od Sarajeva, preko Rogatice do Višegrada.