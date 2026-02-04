Logo
Tadić: BiH moguća samo kao savez tri države - Republike Srpske i dvije iz FBiH

04.02.2026

11:13

Тадић: БиХ могућа само као савез три државе - Републике Српске и двије из ФБиХ
Zbog odluka Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa slučajevima "Sejdić-Finci", "Pilav" i sada "Begić protiv BiH", jasno se može zaključiti da je istovremeno i evropska i mirna BiH moguća samo kao savez tri države - sadašnje Republike Srpske i dvije nove koje bi nastale na teritoriji današnje FBiH, istakao je danas pravnik Ognjen Tadić.

Tadić je naveo da bi te tri u savezu spojene države imale svoje delegirane predstavnike u zajedničkim organima, a unutar sebe ne bi pravile bilo kakve razlike u vezi sa političkim pravima građana.

"To bi bio kraj tema koje problematizuje Evropski sud za ljudska prava i kraj prijetnji miru iz FBiH", istakao je Tadić u objavi na društvenoj mreži Iks.

Ognjen Tadić

