Tadić: BiH moguća samo kao savez tri države - Republike Srpske i dvije iz FBiH

04.02.2026
11:13
Komentari:4
Zbog odluka Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa slučajevima "Sejdić-Finci", "Pilav" i sada "Begić protiv BiH", jasno se može zaključiti da je istovremeno i evropska i mirna BiH moguća samo kao savez tri države - sadašnje Republike Srpske i dvije nove koje bi nastale na teritoriji današnje FBiH, istakao je danas pravnik Ognjen Tadić.
Tadić je naveo da bi te tri u savezu spojene države imale svoje delegirane predstavnike u zajedničkim organima, a unutar sebe ne bi pravile bilo kakve razlike u vezi sa političkim pravima građana.
"To bi bio kraj tema koje problematizuje Evropski sud za ljudska prava i kraj prijetnji miru iz FBiH", istakao je Tadić u objavi na društvenoj mreži Iks.
Zbog odluka ESLjP u vezi sa slučajevima Sejdić-Finci, Pilav, kao i sada Begić protiv BiH, jasno se može zaključiti da je istovremeno i evropska i mirna BiH moguća samo kao savez tri države - sadašnje Republike Srpske i dvije nove koje bi nastale na teritoriji današnje FBiH.👇 pic.twitter.com/j2Z0dvEwGO— Ognjen Tadić (@ognjen_tadic) February 4, 2026
Republika Srpska
8 h1
Republika Srpska
12 h3
Republika Srpska
12 h43
Republika Srpska
20 h0
Najnovije
Najčitanije
19
39
19
30
19
20
19
18
19
13
Trenutno na programu