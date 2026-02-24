Ostojić za ATV: Zaposlenje djece boraca mora biti društvena obaveza

Izvor:
ATV
24.02.2026
21:26

Zaposlenje djece palih boraca Vojske Republike Srpske mora biti moralna obaveza čitavog društva, poručio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić gostujući u emisiji "U prvom planu".
"To je obaveza čitavog društva, da svako dijete kome je roditelj poginuo kada završi školu dobije priliku za zaposlenje. Iskoristiću ovih 11 mjeseci da to pitanje stavim u prioritet. Uvijek smatram da može i mora više, imajući u vidu šta su ljudi uradili da stvore državu, i to se ljudima ne može nadoknaditi u smislu nekog novca. Uvijek tim ljudima moramo da tražimo neke izlaze da im bude bolje“, rekao je ministar.
Ostojić je naglasio da rješavanje pitanja boračko-invalidske zaštite nije ograničeno samo na prava koja direktno proizilaze iz rata.
"Rješavajući probleme u sistemu boračko-invalidske zaštite, sigurno su se rješavala i pitanja koja nisu direktno povezana sa ratnim zaslugama, ali se pokušalo, kroz druge sfere, posebno u sistemu penzijsko-invalidskog osiguranja, obezbijediti određene benefite. Član 16, koji je oboren od strane Ustavnog suda BiH, reguliše finansijske nadležnosti, a od njega zavisi visina svih prava. Kako će ona biti uređena i na koji način će se obračunavati u narednom periodu, ostaje prioritet", objasnio je ministar.
On je dodao da je odmah nakon preuzimanja funkcije započeo aktivan rad na terenu.
"Moj plan je bio da se upoznam sa radnicima i da vidim dinamiku rada. Za nepunih dvadeset dana prešli smo 10.000 kilometara i taj rad se nastavlja, kako bi se sagledali svi problemi. Ono što smo uradili je da u sistemu penzijsko-invalidskog osiguranja ima 300.000 penzionera, a preko 100.000 su borci", naglasio je Ostojić za ATV.
Ministar je poručio da će pitanje zaposlenja djece boraca i biti jedan od ključnih prioriteta Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, sa ciljem da se unaprijedi socijalna i ekonomska sigurnost ove kategorije građana.
