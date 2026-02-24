Logo
Minić u Ribniku dobio formulu za dugovječnost

24.02.2026

18:15

Саво Минић у Рибнику добио формулу за дуговјечност
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić danas je posjetio opštinu Ribnik.

Minić je razgovarao sa brojnim građanima ove lokalne zajednici.

Zanimljiv razgovor premijer je imao sa čovjekom koji mu je otkrio formulu za dugovječnost.

Minić je odgovor objavio na svom "Iks" profilu, uz poruku "Život je najbolja škola".

Savo Minić

Ribnik

