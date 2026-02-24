Dodik: Podrška pravednim ciljevima Rusije i njenom nastojanju da zaštiti svoje interese

U danu kada se obilježavaju četiri godine od početka specijalne vojne operacije Ruske Federacije, naše opredjeljenje ostaje isto: podrška pravednim ciljevima Rusije i njenom nastojanju da zaštiti svoje interese i svoj narod u Ukrajini, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Kao što je pokazala dovoljno volje i strpljenja da se problemi riješe dijalogom i dogovorom, Rusija je pokazala sposobnost da vojno obezbijedi sigurnost svojih granica i teritorije. Predsjednik Vladimir Putin svojom odlučnošću vratio je Rusiji status velesile, odlučne da ne dozvoli ugrožavanje nijednog državnog i nacionalnog interesa", dodaje Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.