Župljanin: Proslava 1. marta pokazuje sav besmisao BiH

SRNA

24.02.2026

13:08

2
Жупљанин: Прослава 1. марта показује сав бесмисао БиХ
Foto: ATV

Republika Srpska nikada neće obilježavati takozvani dan nezavisnosti BiH jer proslava 1. marta, kada je mučki ubijen srpski svat na sarajevskoj Baščaršiji pokazuje sav besmisao BiH ovakve kakva jeste, izjavio je predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin.

On je naveo da je 1. mart 1992. za Srbe putokaz gdje bi završili da nije bilo 9. januara i 28. februara iste godine, te nesalomive volje srpskog naroda da nikada nikome ne dozvoli da umjesto njega odlučuje.

Župljanin je naglasio da srpski narod 1. mart 1992. godine pamti samo po zlu i toga dana svi Srbi u Republici Srtpskoj saosjećaju sa nevino stradalim srpskim svatom Nikolom Gardovićem.

On je napomenuo da je svima poznato da nikada nije donesen zakon o praznicima na nivou BiH, te da takav praznik, koji se obilježava u FBiH ne postoji ni stvarno ni pravno.

Župljanin je naveo da je 1. mart 1992. godine bio i drugi dan nelegitimnog referenduma o nezavisnosti BiH organizovanog mimo volje i uz protivljenje srpskog naroda.

On je napomenuo da se srpski narod prethodno, plebiscitarno, već izjasnio za ostanak u zajedničkoj državi Jugoslaviji, a u BiH, tada još jugoslovenskoj republici, ukupna atmosfera bila je na ivici usijanja i pucanja.

- Skupština SR BiH, u kojoj je SDA imala najviše mandata, istog dana, na osnovu rezultata referenduma u kojem Srbi nisu učestvovali, proglasila je nezavisnost, što je bio ključni okidač i uvod za krvavi rat u BiH. Zato Srpska nikada neće slaviti takozvani dan nezavisnosti BiH - saopšteno je iz Organizacije starješina Vojske Republike Srpske.

U dijelu FBiH sa većinskim bošnjačkim stanovništvom 1. mart se obilježava kao takozvani dan nezavisnosti BiH, jer je tada prije 32 godine održan nelegalni referendum o nezavisnosti i otcjepljenju BiH od SFRJ. Srbi u Republici Srpskoj 1. mart pamte po ubistvu srpskog svata u Sarajevu, što je bio i okidač za početak ratnih sukoba.

Ovaj tragični datum u Republici Srpskoj se ne praznuje, već 21. novembar - dan kada je u američkoj vazduhopolovnoj bazi Rajt Peterson kod Dejtona parafiran Opšti okvirni sporazum za mir u BiH koji je obilježio kraj građanskog rata u BiH.

Slobodan Župljanin

Komentari (2)
