Određen pritvor inspektorkama osumnjičenim za primanje mita

Obje su uhapšene u akciji ”Ada” zbog sumnje da su od vlasnice prodavnice mješovite robe u Banjaluci tražile i primile po 500 KM mita. U nastavku akcije uhapšen je i inspektor za hranu Vladan Marjanović, koji se nalazi na saslušanju u Republičkom javnom tužilaštvu.

Za čast pisale manju kaznu

Kako je ranije saopštilo tužilaštvo Vučićevoj i Maksimovićevoj se na teret stavlja da su 20. februara ove godine u svojstvu republičkih tržišnih inspektora, kao službena lica, prilikom inspekcijskog nadzora u prodavnici mješovite robe, stupile u kontakt sa vlasnicom M.K. i saopštili joj da su utvrdile određene nepravilnosti za koje se može izreći kazna i od 7.000 do 8.000 KM, ali da se mogu dogovoriti ako je M.K. voljna da ih počasti.

Hronika Tržišne inspektorke uzele po 500 KM mita da ”ublaže” kaznu

Vlasnica je na to pristala i Vučićeva joj je rekla da će za navodno utvrđene prekršaje inspekcijskog nadzora napisati minimalnu kaznu od 600 KM, zahtijevajući od M.K. da im zauzvrat preda novac u iznosu od 1.000 KM i to po 500 KM za obe, na šta je M.K. pristala.

Novac preuzeli u ”Merkatoru”

Telefonom su dogovorili da se sutradan sastanu s mužem od M.K. kojim je u kafiću u Tržnom centru ”Merkator” predao traženi iznos, nakon čega je usljedilo njihovo hapšenje. Po nalogu suda izvršeni su pretresi imovine koje osumnjičene koriste i tom prilikom pronađeno je i privremeno oduzeto oko 60.000 KM i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa krivičnim djelom.