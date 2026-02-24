Određen pritvor inspektorkama osumnjičenim za primanje mita

Autor:Ognjen Matavulj
Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor republičkim tržišnim inspektorkama Gordani Vučić i Sanji Maksimović, osumnjičenima za primanje mita, potvrđeno je za ATV.
Obje su uhapšene u akciji ”Ada” zbog sumnje da su od vlasnice prodavnice mješovite robe u Banjaluci tražile i primile po 500 KM mita. U nastavku akcije uhapšen je i inspektor za hranu Vladan Marjanović, koji se nalazi na saslušanju u Republičkom javnom tužilaštvu.
Kako je ranije saopštilo tužilaštvo Vučićevoj i Maksimovićevoj se na teret stavlja da su 20. februara ove godine u svojstvu republičkih tržišnih inspektora, kao službena lica, prilikom inspekcijskog nadzora u prodavnici mješovite robe, stupile u kontakt sa vlasnicom M.K. i saopštili joj da su utvrdile određene nepravilnosti za koje se može izreći kazna i od 7.000 do 8.000 KM, ali da se mogu dogovoriti ako je M.K. voljna da ih počasti.
Vlasnica je na to pristala i Vučićeva joj je rekla da će za navodno utvrđene prekršaje inspekcijskog nadzora napisati minimalnu kaznu od 600 KM, zahtijevajući od M.K. da im zauzvrat preda novac u iznosu od 1.000 KM i to po 500 KM za obe, na šta je M.K. pristala.
Telefonom su dogovorili da se sutradan sastanu s mužem od M.K. kojim je u kafiću u Tržnom centru ”Merkator” predao traženi iznos, nakon čega je usljedilo njihovo hapšenje. Po nalogu suda izvršeni su pretresi imovine koje osumnjičene koriste i tom prilikom pronađeno je i privremeno oduzeto oko 60.000 KM i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa krivičnim djelom.
