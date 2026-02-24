Uhapšen sa skoro 100 grama spida

Policija u Bratuncu uhapsila je Ž.M. iz ovog mjesta zbog sumnje da je proizvodio i prodavao drogu.

Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Srebrenici i prethodnu saglasnost dežurnog tužioca izvršen je pretres kuće, pomoćnih objekata i vozila osumnjičenog Ž.M.

"Pronađena i privremeno oduzeta četiri PVC pakovanja u kojima se nalazi 35 PVC paketića sa sadržajem bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu “spid”, ukupne mase 92,5 grama i jedno aluminijumsko pakovanje sa sadržajem sive praškaste materije za koju se sumnja da je namijenjena za miješanje opojne droge sa ciljem povećanja njene količine, ukupne mase 22,4 grama", navode u saopštenju PU Zvornik.

Sve mjere i radnje se sprovode pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.