Logo
Large banner

Uhapšen sa skoro 100 grama spida

Izvor:

ATV

24.02.2026

11:00

Komentari:

0
Дрога
Foto: Ustupljena fotografija

Policija u Bratuncu uhapsila je Ž.M. iz ovog mjesta zbog sumnje da je proizvodio i prodavao drogu.

Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Srebrenici i prethodnu saglasnost dežurnog tužioca izvršen je pretres kuće, pomoćnih objekata i vozila osumnjičenog Ž.M.

"Pronađena i privremeno oduzeta četiri PVC pakovanja u kojima se nalazi 35 PVC paketića sa sadržajem bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu “spid”, ukupne mase 92,5 grama i jedno aluminijumsko pakovanje sa sadržajem sive praškaste materije za koju se sumnja da je namijenjena za miješanje opojne droge sa ciljem povećanja njene količine, ukupne mase 22,4 grama", navode u saopštenju PU Zvornik.

Sve mjere i radnje se sprovode pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.

Podijeli:

Tagovi :

Droga

Bratunac

Zvornik

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хватали га због крађе па пронашли дрогу

Hronika

Hvatali ga zbog krađe pa pronašli drogu

1 h

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Hronika

Prnjavorčanin osumnjičen da je sugrađaninu dao narkotikte od kojih je preminuo

22 h

0
Ко је био "Ел Менчо": Бивши полицајац који је створио најкрвавији нарко-картел на свијету

Svijet

Ko je bio "El Menčo": Bivši policajac koji je stvorio najkrvaviji narko-kartel na svijetu

23 h

0
Камионџија у возилу крио 50 килограма марихуане

Hronika

Kamiondžija u vozilu krio 50 kilograma marihuane

4 d

0

Više iz rubrike

Хватали га због крађе па пронашли дрогу

Hronika

Hvatali ga zbog krađe pa pronašli drogu

1 h

0
Аутомобилом ударио у заштитну ограду која је пробила возило: Мушкарац на реанимацији

Hronika

Automobilom udario u zaštitnu ogradu koja je probila vozilo: Muškarac na reanimaciji

13 h

0
Расправа између бившег зета и пунца завршила физичким сукобом: Реаговала полиција

Hronika

Rasprava između bivšeg zeta i punca završila fizičkim sukobom: Reagovala policija

14 h

0
Уцјењивали брачни пар експлицитним снимцима, узели им огромне паре

Hronika

Ucjenjivali bračni par eksplicitnim snimcima, uzeli im ogromne pare

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

49

Ponovo aktivno klizište u Potkrajevima, ugrožava bezbjednost saobraćaja

11

44

Miloš (21) ima 300 ovaca, nema struju, ali sam plaća svoje studije: Ono što mu se desilo noću slomiće vam srce

11

20

Nastavlja se pad bitkoina, cijena pada na najniže vrijednosti

11

18

"Specijalna vojna operacija se pretvorila u sukob između Rusije i Zapada"

11

12

Rizik od gušenja: U BiH uvezene bombone rizične za malu djecu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner