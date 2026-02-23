Ucjenjivali bračni par eksplicitnim snimcima, uzeli im ogromne pare

U koordinisanoj i pažljivo pripremanoj akciji Od‌jeljenja kriminalističke policije PU Novi Pazar, razbijena je organizovana kriminalna grupa koja je, prema dosadašnjim saznanjima, od januara 2025. do februara 2026. godine iznudila čak 97.000 evra od bračnog para iz Novog Pazara.

Oštećeni J.Z. (65) i njegova supruga J.S. (61) mjesecima su bili izloženi sistematskoj ucjeni i ozbiljnim prijetnjama. Prema informacijama iz istrage, osumnjičeni su pretili objavljivanjem navodnih eksplicitnih snimaka supruge, čime su žrtve držali u stalnom strahu i pritisku. Novac je tražen u više navrata, uz strogo određene rokove, a od bračnog para je zahtjevano da “stvore novac” bez odlaganja.

Situacija je eskalirala 19. februara 2026. godine kada su osumnjičeni od oštećenih zatražili da u roku od 48 sati obezbijede čak 70.000 evra. Nakon isteka roka, 21. februara u večernjim satima, došli su u dvorište porodične kuće u Novom Pazaru kako bi preuzeli novac. Oštećeni su tada uspeli da obezbijede samo 2.000 evra, uz molbu da im se za preostalih 68.000 evra da dodatno vrijeme.

Osumnjičeni su pristali, ne sluteći da pripadnici OKP-a sve vrijeme prate situaciju. U trenutku primopredaje novca, na licu mjesta uhapšeni su B.M. (42) i S.B. (36), obojica iz Novog Pazara. Daljim operativnim radom policija je uhapsila i K.S. (43), za koju se sumnja da je bila organizator i ključna osoba u cijeloj šemi iznude. Policija intenzivno traga za još jednim licem, Z.B., koje se nalazi u bjekstvu.

Protiv osumnjičenih će biti podnijete krivične prijave zbog sumnje da su izvršili krivična djela iznude i udruživanja radi vršenja krivičnih djela, a očekuje se da im bude određen pritvor. Istraga je u toku i nije isključeno da će biti proširena ukoliko se utvrdi da je bilo još oštećenih ili dodatnih krivičnih radnji, prenosi sandžakdanas.