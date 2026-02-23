Bio u bjekstvu: Uhapšen bivši ministar

Bivši potpredsjednik Vlade Sjeverne Makedonije Artan Grubi uhapšen je na graničnom prelazu Blace u dijelu granice prema Kosovu i Metohiji, nakon 14 mjeseci u bjekstvu.

Za njim je bila raspisana međunarodna potjernica, a lišen je slobode na ulazu u državu, saopštio je MUP sjeverne Makedonije.

Grubi je osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja u slučaju povezanom sa Državnom lutrijom Sjeverne Makedonije, za šta mu prijeti do 10 godina zatvora.

On je osumnjičen i za pronevjeru 8,2 miliona evra državnog novca.

Predmetom je obuhvaćen i bivši direktor Lutrije Perparim Bajrami.

Bivši potpredsjednik makedonske vlade napustio je zemlju prije više od godinu dana i od tada se spekulisalo o njegovom mjestu boravka.

SAD su ga u decembru 2024. godine uvrstile na crnu listu osoba koje podrivaju stabilnost Balkana.

Artan Grubi je jedan od najbližih saradnika lidera Demokratske unije za integraciju Alija Ahmetija.