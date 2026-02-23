Logo
Large banner

Muškarac (80) uhapšen zbog polnog zlostavljanja unuke: Zbog istog djela i ranije osuđivan

Izvor:

ATV

23.02.2026

17:57

Komentari:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Policija je uhapsila 80-godišnjaka iz mjesta pored Splita zbog sumnje da je niz godina polno zlostavljao maloljetnu unuku. Oštećena je danas punoljetna, a slučaj je prijavila nedavno nakon što je otišla iz zajedničkog domaćinstva.

Uhapšeni je u septembru prošle godine nepravosnažno osuđen na četiri i po godine zatvora zbog polnog zlostavljanja druge maloljetne unuke.

Мирјана Пајковић

Region

Mirjana Pajković pokazala masku mačke iz svog intimnog snimka: Da, moja je!

Sada ga za iste stvari tereti i njena sestra. Na nepravosnažnu presudu žalili su se i Državno odvjetništvo i odbrana.

Kako se neslužbeno doznaje, okrivljeni je na suđenju za zlostavljanje prve unuke sve priznao, ali tvrdi da drugu nije zlostavljao, piše Dalmatinski portal.

ilu-zagreb-hrvatska-28082025

Region

Skandalozna izjava hrvatskog ministra: Borci JNA bili fašisti

Državno tužilaštvo tražilo je određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od uticaja na svjedoke i ponavljanja djela, ali sudija istrage pustio je osumnjičenog na slobodu uz mjeru opreza.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

zlostavljanje djece

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трагедија у дому познатог пјевача: Објављене тужне вијести

Scena

Tragedija u domu poznatog pjevača: Objavljene tužne vijesti

1 h

0
Весна Ђогани се огласила након вијести о разводу

Scena

Vesna Đogani se oglasila nakon vijesti o razvodu

1 h

0
Lisice zatvor pritvor

Region

Horor u Crnoj Gori: Muškarac bio u braku sa maloljetnicom, tukao je i držao zaključanu

2 h

0
Тениски рекет

Tenis

Skandal u tenisu: Suspendovane dvije srpske teniserke

2 h

0

Više iz rubrike

Навијачи Торциде напали навијаче Црвене звезде у Тузли, десетине ухапшених, повријеђен полицајац хаос напад на Делије

Hronika

Potvrđena optužnica protiv 14 osoba zbog napada na navijače Crvene zvezde

2 h

0
Свађа се претворила у крвави обрачун: Избоден мушкарац

Hronika

Svađa se pretvorila u krvavi obračun: Izboden muškarac

2 h

0
Пас напао жену и младића: Хитно пребачени у болницу

Hronika

Pas napao ženu i mladića: Hitno prebačeni u bolnicu

3 h

0
Затвор

Hronika

Pokušao opljačkati supermarket pa pucao na policiju: Đulbegoviću predložen pritvor

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

28

Izbio požar u kući u kojoj je bilo dijete: Povrijeđena jedna osoba

19

24

Ko je bila Irena Božinovski? Mlada političarka umrla u 41. godini

19

22

Hoće li biti raskinut ugovor za stručne poslove tehničkih pregleda u Srpskoj?

19

22

Akumuliraju se problemi i dugovi u Gradu na Vrbasu

19

21

Od marta više para u kasi elektrodistributivnih preduzeća

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner