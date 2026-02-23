Muškarac (80) uhapšen zbog polnog zlostavljanja unuke: Zbog istog djela i ranije osuđivan

Izvor:
Policija je uhapsila 80-godišnjaka iz mjesta pored Splita zbog sumnje da je niz godina polno zlostavljao maloljetnu unuku. Oštećena je danas punoljetna, a slučaj je prijavila nedavno nakon što je otišla iz zajedničkog domaćinstva.
Uhapšeni je u septembru prošle godine nepravosnažno osuđen na četiri i po godine zatvora zbog polnog zlostavljanja druge maloljetne unuke.
Sada ga za iste stvari tereti i njena sestra. Na nepravosnažnu presudu žalili su se i Državno odvjetništvo i odbrana.
Kako se neslužbeno doznaje, okrivljeni je na suđenju za zlostavljanje prve unuke sve priznao, ali tvrdi da drugu nije zlostavljao, piše Dalmatinski portal.
Državno tužilaštvo tražilo je određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od uticaja na svjedoke i ponavljanja djela, ali sudija istrage pustio je osumnjičenog na slobodu uz mjeru opreza.
