Pas napao ženu i mladića: Hitno prebačeni u bolnicu

Izvor:

Telegraf

23.02.2026

15:43

Пас напао жену и младића: Хитно пребачени у болницу

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu podnijeće krivičnu prijavu protiv M. Ž. (31) iz ovog grada, zbog sumnje da je odgovorna za incident u kojem je njen pas napao i povrijedio dvoje ljudi.

Incident se dogodio juče na niškim ulicama kada je pas rase staford, koji je u vlasništvu osumnjičene, iznenada napao pedesetšestogodišnju ženu i njenog kućnog ljubimca. Prema navodima policije, drama se nastavila kada je pas nasrnuo i na dvadesetrogodišnjeg mladića, koji je nesebično pritrčao u pomoć napadnutoj ženi.

Алергија прехлада

Zdravlje

Počinje sezona alergija: Kako da se zaštitite ovog proljeća?

Intervencija hitnih službi

Povrijeđene Nišlije, pedesetšestogodišnja žena i mladić, odmah su transportovani u Univerzitetski klinički centar u Nišu, gdje im je ukazana neophodna medicinska pomoć. Stepen njihovih povreda još uvijek nije zvanično saopšten.

Pravne posljedice

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, protiv vlasnice psa M. Ž. biće podnijeta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

Сузана Манчић

Scena

Objavljen prvi kadar iz filma o Saši Popoviću: Suzana u suzama

Postupak će se voditi u redovnom postupku, što znači da će se osumnjičena braniti sa slobode.

NiŠ

napad psa

staford

Komentari (0)
