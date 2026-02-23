Mađarska stavila veto na usvajanje 20. paketa sankcija protiv Rusije

Mađarska je uložila veto na odluke Evropske unije o usvajanju 20. paketa sankcija protiv Rusije i odobravanju "vojnog kredita" Ukrajini u iznosu od 90 milijardi evra, zbog blokade tranzita nafte kroz naftovod "Družba", saopštio je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto nakon sastanka šefova diplomatija zemalja EU u Briselu.

- Jasno sam stavio do znanja da nećemo podržati odobrenje vojnog kredita Ukrajini od 90 milijardi evra, jer nas Ukrajinci ucjenjuju. Ušli su u dogovor sa Briselom i udružili se sa opozicijom u Mađarskoj kako bi ugrozili bezbjednost mađarske energetike i bezbjednost Mađarske u cjelini - rekao je Sijarto na konferenciji za novinare sa mađarskim novinarima u prestonici Belgije.

On je naveo da je iz istog razloga blokirao i 20. paket sankcija protiv Rusije, koji su lideri EU želeli da usvoje do 24. februara.

- To je naša trenutna pozicija, zato danas nije bilo ni paketa sankcija ni ukrajinskog kredita. Jasno smo stavili do znanja da je glavni uslov za preispitivanje naše pozicije obnova isporuka nafte Ukrajinom ka Mađarskoj - izjavio je ministar.

Mađarska je ranije upozoravala da će uložiti veto na ove odluke EU zbog prekida tranzita nafte kroz naftovod "Družba".

Vlada te zemlje saopštila je da neće dozvoliti nikakve odluke Evropske unije u korist Ukrajine sve dok ruska sirovina ponovo ne počne da stiže u mađarske rafinerije.