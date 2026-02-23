Dodik: Vladislav Jovanović bio veliki prijatelj Republike Srpske

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je telegram saučešća porodici i građanima Srbije povodom smrti velikog srpskog diplomate Vladislava Jovanovića, ističući da njegovo nasljeđe ostaje putokaz budućim generacijama kako se znanjem i patriotizmom služi otadžbini.

"S velikim žaljenjem primio sam vijest o smrti Vladislava Jovanovića, diplomate koji je tokom bogate karijere radom i nepokolebljivom posvećenošću postavio visoke standarde u srpskoj diplomatiji", istakao je Dodik.

On je naglasio da je Vladislav Jovanović bio veliki prijatelj Republike Srpske, koji je u najsudbonosnijim vremenima bio posvećen nacionalnim interesima, te se svojim ugledom i profesionalnošću zalagao za opšte dobro našeg naroda.

"Saosjećajući u bolu koji vas je zadesio, upućujem vam izraze najdubljeg saučešća", navodi se u telegramu saučešća predsjednika SNSD-a Milorada Dodika.