Zdravstveno stanje Siniše Karana stabilno, otpušten sa liječenja iz UKC-a

Predsjednik Republike Srpske Siniṣ̌a Karan otpušten je danas sa liječenja iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjaluci.

Zdravstveno stanje predsjednika Republike Srpske je stabilno, a terapijski tretman u UKC-u Republike Srpske je uspješno završen, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Srpske.

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan će se, u skladu s preporukama ljekara, postepeno vraćati svojim redovnim obavezama.