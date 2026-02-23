Zdravstveno stanje Siniše Karana stabilno, otpušten sa liječenja iz UKC-a

Izvor:
ATV
23.02.2026
13:33
Komentari:0
Predsjednik Republike Srpske Siniṣ̌a Karan otpušten je danas sa liječenja iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjaluci.
Zdravstveno stanje predsjednika Republike Srpske je stabilno, a terapijski tretman u UKC-u Republike Srpske je uspješno završen, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan će se, u skladu s preporukama ljekara, postepeno vraćati svojim redovnim obavezama.
