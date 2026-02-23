Logo
Zdravstveno stanje Siniše Karana stabilno, otpušten sa liječenja iz UKC-a

ATV

23.02.2026

Синиша Каран
Predsjednik Republike Srpske Siniṣ̌a Karan otpušten je danas sa liječenja iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjaluci.

Zdravstveno stanje predsjednika Republike Srpske je stabilno, a terapijski tretman u UKC-u Republike Srpske je uspješno završen, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Srpske.

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan će se, u skladu s preporukama ljekara, postepeno vraćati svojim redovnim obavezama.

Siniša Karan

UKC Republike Srpske

