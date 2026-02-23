Minić: Domaći dijalog najbolje rješenje otvorenih pitanja u BiH

Domaći dijalog je najbolje rješenje otvorenih pitanja u BiH, istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić tokom sastanka sa šefom Misije OEBS u BiH Rikom Holcaplom.

Minić je na sastanku u Banjaluci ponovio stav Republike Srpske u vezi sa poštovanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao ugovora za strane potpisnice, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Sagovornici su razgovarali o brojnim temama od značaja, poput vladavine prava, unapređenje izbornih procesa kroz uvođenje novih tehnologija, kao i o funkcionalnosti i integritetu pravosuđa.

Na sastanku su razmijenjena mišljenja i o ostalim aktuelnim pitanjima u Srpskoj i BiH.