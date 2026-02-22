Obilježene 32 godine od formiranja Sedmog odreda Specijalne brigade policije

Formiran u presudnim vremenima, Sedmi odred Specijalne brigade policije prošao je kroz najteža ratišta. Njihov put bio je pun iskušenja, a cijena koju su platili ugrađena je u temelje Republike Srpske.

„Hvala im kad se sjete baš za taj dan kad je to se desilo kad održavaju i tako to, hvala im svima to treba uvijek da se zna“, rekao je Miloš Gligorić, otac stradalog borca.

Odred je djelovao kao manevarska i pokretna jedinica u sastavu operativnih grupa Prvog krajiškog korpusa, a njegovo djelovanje dalo je značajan doprinos u odbrani grada Prijedora.

„Istorija tog Odreda je istorija podviga, što pojedinačnih što jedinice kompletne što Odreda u sastavu brigade i u sadejstvu sa jedinicama Vojske Republike Srpske“, kaže Ljubiša Borovčanin, zamjenik komandanta Brigade.

„Sa ove vremenske distance teško je mnogo toga i reći, podijeljene su emocije, tako da nam je u ovom dijelu najbitnije da se pokazuje naše jedinstvo, naše zajedništvo, naše čojstvo“, rekao je Zlatko Brdar, komandant Odreda.

Obilježavanju su prisustvovali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, predstavnici grada Prijedora, porodice poginulih boraca, saborci i brojni građani, koji su još jednom istakli da žrtva pripadnika Sedmog odreda ostaje trajno upisana u istoriju grada i Republike Srpske.

„Upravo ovakve događaje i ovakve hrabre junake trebamo da slavimo i da upravo uspomenu na njih čuvamo i prenosimo na buduće generacije, neka buduća pokoljenja koja isto moraju da cijene ono što mi danas cijenimo“, rekao je Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.

„Ono što je važno reći u sjećanju na to da je RS država koja je zavid heroja i kao zavid heroja moramo ih se sjećati, ova sjećanja koja mi radimo polažući vijence paleći svijeće i parastose samo su jedna stvar“, rekao je Željko Budimir, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Sedmi odred nastao je u Prijedoru i okupljao je više od 400 pripadnika, od kojih je šest stradalo a više od 65 ranjeno.