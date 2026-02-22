Dodik: Srpska stabilna, fokus na investicije i rast plata

Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, istakao je da je Republika Srpska politički i ekonomski stabilna i da ove godine stavlja naglasak na investicijama i rastu plata.

"U ovom trenutku u Srpskoj je preko tri milijarde KM ugovorenih investicija u projekte iz oblasti energetike, saobraćaja i zdravstva", napisao je Dodik na društvenoj mreži "X".

Dodik je u retrospektivi protekle sedmice naveo da je u Beogradu prisustvovao obilježavanju Sretenja.