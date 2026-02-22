Dodik: Srpska stabilna, fokus na investicije i rast plata

22.02.2026
09:54
Komentari:0
Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, istakao je da je Republika Srpska politički i ekonomski stabilna i da ove godine stavlja naglasak na investicijama i rastu plata.
"U ovom trenutku u Srpskoj je preko tri milijarde KM ugovorenih investicija u projekte iz oblasti energetike, saobraćaja i zdravstva", napisao je Dodik na društvenoj mreži "X".
Dodik je u retrospektivi protekle sedmice naveo da je u Beogradu prisustvovao obilježavanju Sretenja.
Republika Srpska je politički i ekonomski stabilna i ove godine stavljamo naglasak na investicije i rast plata.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) February 22, 2026
U ovom trenutku u Srpskoj je preko tri milijarde maraka ugovorenih investicija u projekte iz oblasti energetike, saobraćaja i zdravstva.
Tokom sedmice boravio sam u… pic.twitter.com/0wMHCVP64E
Republika Srpska
16 h0
Republika Srpska
21 h0
Republika Srpska
1 d2
Republika Srpska
1 d7
Najnovije
Najčitanije
11
57
11
54
11
53
11
30
11
16
Trenutno na programu