Dodik: Srpska stabilna, fokus na investicije i rast plata

22.02.2026

09:54

Милорад Додик
Foto: ATV

Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, istakao je da je Republika Srpska politički i ekonomski stabilna i da ove godine stavlja naglasak na investicijama i rastu plata.

"U ovom trenutku u Srpskoj je preko tri milijarde KM ugovorenih investicija u projekte iz oblasti energetike, saobraćaja i zdravstva", napisao je Dodik na društvenoj mreži "X".

Dodik je u retrospektivi protekle sedmice naveo da je u Beogradu prisustvovao obilježavanju Sretenja.

Tag :

