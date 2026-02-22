Logo
Ela Jovanović u stabilnom stanju

22.02.2026

10:56

Ела Јовановић у стабилном стању
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Stanje maloljetne pacijentkinje koja je teško povrijeđena u tramvajskoj nesreći koja se desila prošle sedmice je stabilno, potvrdio je za portal "Avaza" direktor Opšte bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" Ismet Gavrankapetanović.

"Pacijentkinja je stabilnog opšteg stanja, i dalje je pod stalnim nadzorom multidisciplinarnog medicinskog tima u Jedinici poluintenzivne njege", kazao je Gavrankapetanović za "Avaz".

Podsjećamo, nesreća se desila 12. februara kada je tramvaj, dok se kretao od Željezničke stanice prema Baščaršiji, na uključenju u ulicu Zmaja od Bosne, iskočio iz šina, udario od stub, prošao kroz kompletno tramvajsko stajalište i završio na saobraćajnici.

Сарајево саобраћајна несрећа

Hronika

Amputirana joj noga: Poznato stanje djevojke koja je povrijeđena u tramvajskoj nesreći

Na licu mjesta je preminuo student Erdoan Morankić, a maloljetnica je teško povrijeđena, amputirana joj je noga. Prvih dana je bila životno ugrožena, a srećom njeno stanje je iz dana u dan bolje. Tri osobe, među kojima i vozač tramvaja, zadobili su lakše tjelesne povrede.

