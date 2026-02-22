Ponovo zemljotres u BiH

Izvor:
Još jedan potres jutros je, 22. februara, petnaestak minuta nakon 6 sati pogodio dio BiH.
Prema informacijama Evropskog mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), bio je jačine 2.5, a epicentar je bio četiri kilometra sjeveroistočno od Širokog Brijega, te 16 kilometara sjeverozapadno od Mostara.
Još se dodaje da je bio na dubini od sedam kilometara.
Zašto tlo u Hercegovini ne miruje? Seizmički roj otkriva duboku napetost pod našim nogama
Na stranici su se javili brojni građani, koji prijavljuju ponovo tutnjanje, a mnogi kažu i da je potresa bilo više.
"Bože dragi, šta je ovo više", piše neko u Grudama, dok neko iz istog grada dodaje: "Dosta jako se osjetio prvi, a drugi manje."
Stigla upozorenja građanima zbog zemljotresa
"Jedan jači, drugi minut iza nastavio samo tutnjati", komentira još neko, dok iz Gruda stiže i sljedeći komentar: "Dva potresa, na 4. katu zgrade sve podrhtavalo. Jako neugodno."
