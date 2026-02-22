Logo
Ponovo zemljotres u BiH

22.02.2026

Земљотрес Ливно
Foto: EMSC

Još jedan potres jutros je, 22. februara, petnaestak minuta nakon 6 sati pogodio dio BiH.

Prema informacijama Evropskog mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), bio je jačine 2.5, a epicentar je bio četiri kilometra sjeveroistočno od Širokog Brijega, te 16 kilometara sjeverozapadno od Mostara.

Još se dodaje da je bio na dubini od sedam kilometara.

Земљотрес Ливно

Društvo

Zašto tlo u Hercegovini ne miruje? Seizmički roj otkriva duboku napetost pod našim nogama

Na stranici su se javili brojni građani, koji prijavljuju ponovo tutnjanje, a mnogi kažu i da je potresa bilo više.

"Bože dragi, šta je ovo više", piše neko u Grudama, dok neko iz istog grada dodaje: "Dosta jako se osjetio prvi, a drugi manje."

земљотрес упозорење

Društvo

Stigla upozorenja građanima zbog zemljotresa

"Jedan jači, drugi minut iza nastavio samo tutnjati", komentira još neko, dok iz Gruda stiže i sljedeći komentar: "Dva potresa, na 4. katu zgrade sve podrhtavalo. Jako neugodno."

Zemljotres

