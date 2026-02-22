Kakvo nas proljeće očekuje? Nemojte da vas zavara toplo vrijeme

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je prve klimatske izglede za period od marta do maja, a podaci ukazuju na sezonu punu kontrasta.

Iako nas očekuju temperature iznad prosjeka i čak do 20 ljetnih dana, ljubitelji toplog vremena ne bi trebalo prerano da odlažu zimsku garderobu. Fenomen slabljenja La Ninje i naglo zagrijevanje u stratosferi mogli bi da donesu neočekivane obrte, mrazne dane, pa čak i zakasnele snježne padavine u aprilu.

Do 18 mraznih i 20 ljetnjih dana ovog proljeća

Klimatski izgledi od 1. marta do 31. maja, pokazuju da će srednja temperatura vazduha biti iznad prosjeka, sa odstupanjem do 1 stepen.

Srednje sezonske temperature vazduha kretaće se od 11 do 15 stepeni, u višim pred‌jelima od 3 do 8 stepeni.

RHMZ je najavio da će i tokom proljeća biti od 5 do 18 mraznih dana u nižim pred‌jelima, dok će u brdsko-planinskim biti do 45 takvih dana kada će temperature biti ispod nule.

Očekuje se od 12 do 20 ljetnih dana, kada će maksimalne temperature vazduha biti od 25 stepeni i više.

U sezonskoj prognozi se navodi da se tokom proljeća očekuje prosječna količina padavina, od 140 do 200 mm, dok će u planinskim pred‌jelima pasti između 210 i 300 mm. Broj dana sa padavinama većim od 0,1 mm biće od 32 do 40, a u brdsko-planinskim pred‌jelima do 50.

To bi moglo donijeti nestabilnije vrijeme, s temperaturama ispod prosjeka u zapadnim, centralnim i sjevernim dijelovima Evrope i više padavina u zapadnoj, centralnoj i južnoj Evropi.

Dugoročno gledano, očekuje se da će prolećni vremenski obrasci biti pod uticajem promena na Pacifiku. La Ninja, faza hladnijih okeanskih temperatura u tropskom Pacifiku, slabi. Najnovije analize pokazuju zaostale hladne anomalije koje se postupno povlače, dok se u istočnom dijelu regije već pojavljuju toplije anomalije.

Dugoročne prognoze upućuju na kraj La Ninje i brži prelazak u novu fazu El Ninja već do ljeta. Takav brzi prelaz zabilježen je i nekoliko puta u prošlosti. Analiza tih godina pokazuje tendenciju nižeg vazdušnog pritiska iznad Evrope tokom proljeća, sa višim pritiskom na sjeveru, prenosi Blic.

Temperaturna analiza za iste godine upućuje na sklonost nižim temperaturama od prosjeka, barem u sjevernim, centralnim i zapadnim delovima kontinenta, što se povezuje sa sjeveroistočnim strujanjem.